مطار نيوزيلندي يحظر "الوداع الطويل".. 3 دقائق من العناق تكفي

فرض مطار دنيدن الدولي في نيوزيلندا قيودًا جديدة تهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور في منطقة إنزال الركاب، حيث يسمح بالعناق مدة لا تتجاوز 3 دقائق.

القرار الذي أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي جاء بعد إعادة تصميم منطقة الإنزال، وذلك لضمان سرعة المغادرة ومنع الازدحام.

Hug it out, but make it quick!!! #Dunedin Airport in #NewZealand limits goodbye hugs to 3 minutes. Those seeking “fonder farewells” should “use the car park,” a sign at Dunedin Airport tells travellers. pic.twitter.com/BiPW10ZQk3

وتحدد اللافتات التي علقت خارج المطار "أقصى مدة للعناق بـ3 دقائق"، مطالبا أولئك الذين يبحثون عن "وداع عاطفي" بالتوجه إلى ساحة انتظار السيارات.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لمطار دنيدن، دان دي بونو، أن هذا الإجراء اتخذ في سبتمبر/أيلول كبديل لطريقة تقليدية تعتمد على فرض غرامات أو رسوم على السائقين الذين يقفون مدة طويلة. وأضاف أن اللافتات التي وُضعت تحث المسافرين على “الوداع السريع" فقط.

وقال دي بونو إن اللافتات استقطبت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، "فاتُّهمنا بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وكيف نجرؤ على تحديد المدة التي يمكن لشخص ما أن يعانق فيها"، مضيفًا أن آخرين رحبوا بالتغيير.

أثار القرار ردود فعل متباينة؛ إذ وجد البعض فيه انتهاكا "للحقوق العاطفية"، في حين رحب آخرون بتطبيقه لتحسين حركة السير. يُشار إلى أن مدينة دنيدن، الواقعة جنوب نيوزيلندا، يبلغ عدد سكانها حوالي 135 ألف نسمة، واستخدم مطارها نحو 900 ألف مسافر في عام 2024.

وخلّف القرار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

Fun Fact: Hugs 🫂🙅‍♂️ not allowed for more than 3 minutes at Dunedin Airport, New Zealand! To keep traffic flowing, longer goodbyes are suggested in the car park. Some call it “inhumane,” others find it funny. No hug police, just a friendly nudge! pic.twitter.com/ZKmL7CpUyn

— Elon Musk (@persianracer) October 21, 2024