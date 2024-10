أكبر سمكة قرش "مزورة" في العالم تثير غضب زوّار حوض صيني

أثار "شياوميشا سي وورلد" في الصين موجة غضب وانتقادات بعد الكشف عن سمكة قرش "مزورة" في الحوض. فبعد 5 سنوات من الإغلاق للتجديد، أعيد افتتاح الحوض في مطلع أكتوبر/تشرين الأول ليستقبل أكثر من 100 ألف زائر كانوا حريصين على مشاهدة السمكة العملاقة التي تبيّن لاحقا أنها روبوت ميكانيكي.

Aquarium visitors complain after highly unusual quirk with ‘whale shark’ spotted. Xiaomeisha Sea World says Chinese law does not allow keeping real whale shark pic.twitter.com/Ron75SZSWi

— Health & Business + Entertainment (@Covid19Place) October 19, 2024