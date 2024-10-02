"مثلث الموت" في صقلية.. إرث المافيا الإيطالية لا يزال حاضراً

يأتي معظم السياح لزيارة إيطاليا ليستمتعوا بمعالمها السياحية الرائعة ومختلف أصناف مطبخها الشهية كالمكرونة والبيتزا والجيلاتو. لكن الكثيرين يحرصون على الابتعاد عن "مثلث الموت" وهو منطقة تقع بالقرب من باليرمو عاصمة جزيرة صقلية، وتشمل أيضا بلدة باجيريا.

ويرجع اسم "مثلث الموت" إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما نفذت عصابات المافيا سلسلة من أعمال القتل الوحشية، في كل بلدات باجيريا وكاستلداشيا وألتافيلا ميليتشا الواقعة شمالي صقلية.

ولا تزال باجيريا -التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة- حتى اليوم معقلا للمافيا الصقلية التي تعرف محليا باسم "كوزا نوسترا".

واحتلت البلدة عناوين الأخبار في الماضي، عندما قامت المافيا بتعذيب وقتل ضحاياها بوحشية، داخل مصنع للمسامير ناء ومهجور، وأذابت جثث القتلى في حمض الهيدروكلوريك.

ورغم أن المافيا أصبحت اليوم أكثر تعقلا وأقل إراقة للدماء، فإنها ما زالت تحكم الإقليم بقبضتها الحديدية.

ويقول أحد النشطاء من مركز "بيو لا توري" المناهض للمافيا في باليرمو "لا تزال بلدة باجيريا في قبضة المافيا".

ولا يزال الإرث المظلم لهذه المنظمة الإجرامية مرئيا بدرجة كبيرة، حيث تشوه خط الأفق بالمباني الماثلة للعيان، والتي شيدت خلال فترة مضاربة المافيا بقطاع العقارات.

ويصف الناشط البلدة بأنها "مكسوة بالمباني الخرسانية، بدءا من الجبال حتى البحر" ويقول إن شركات كثيرة لا تزال تدفع الأموال جباية من أجل كفالة الحماية لها كنوع من الابتزاز الذي تفرضه المافيا.

كما تحتفظ منظمة الجريمة المنظمة بقبضة محكمة على تجارة المخدرات في البلدة التي تعاني من معدل البطالة المرتفع. وهذه العوامل السلبية تفسد المعالم الجذابة والرائعة التي تتمتع بها باجيريا.

وتبعد باجيريا عن باليرمو بمسافة تقطعها السيارة في 15 دقيقة، وتزهو بشاطئ بديع وتراث خلاب، ومطبخ محلي شهي الأطباق تغلب عليه المأكولات البحرية.

وقد أصيبت مشروعات التنمية في باجيريا بالشلل تحت تأثير المافيا -حسب الناشط- وبرغم محاولات البلدة الحد من نفوذها، بدعوة السكان لعدم دفع الجباية لهذا التشكيل العصابي، وإبلاغ السلطات بأسماء من يطلبونها، وجهود مصادرة العقارات التي تمتلكها هناك، فإنه لا يزال من المستحيل إزالة الجذور العميقة لهذا التنظيم.

ويقول الناشط إن المافيا ببساطة تشعر بأنها في بيتها هنا.

وتأسست باجيريا كمكان لطبقة النبلاء في صقلية المقيمين في باليرمو، لتمضية عطلاتهم الصيفية بمساكن مستقلة لهم مقامة على مشارف البلدة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت عصابات الجريمة المنظمة تركز بكثافة على المضاربة بقطاع العقارات، على أمل جني أموال سريعة عن طريق بيع مبان قبيحة المظهر.

ووسط البلدة ونتيجة هذا الاتجاه في التوسع العمراني غير المنضبط وجدت فيلات مشيدة على طراز عصر الباروك الشائع في القرنين الـ17 و18، جنبا إلى جنب وحدات سكنية تفتقر إلى الذوق واللمسات الجمالية، كما أن فيلا بالونيا الرائعة صارت محاطة بمبان متعددة الطوابق.

وتتذكر ماريني، وهي من سكان باجيريا وانتقلت للعيش في العاصمة روما، المشهد الرائع الذي كان يحيط بفيلا فالغورنيرا التي هدمت لإتاحة مساحة لبناء كتل المباني الخرسانية، وتقول إن "المنظر الجميل اختفى الآن بشكل بشع، بعد إقامة المنازل والوحدات السكنية بشكل عديم الجدوى، ووقعت ضحية له الأشجار والمتنزهات والحدائق والمباني القديمة".

وتضيف أن الجمال الذي كان يتمتع به مسقط رأسها تعرض للتدمير المنهجي بسبب التشوه المعماري.

وقد شيد في صقلية ما يقدر بحوالي مليوني مبنى بشكل غير قانوني، وهي ممارسة يطلق عليها بالإيطالية مصطلح "البناء المسيء".

وذكرت هيئة الإحصاء الإيطالية مؤخرا أنه مقابل كل 100 مبنى يتم تشييده بشكل قانوني في صقلية، يتم بناء نحو 48 مبنى بدون ترخيص.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الطريقة التي تعمل بها المافيا، في صقلية ومناطق إيطالية أخرى، تغيرت بشكل كبير منذ تسعينيات القرن العشرين، وفقد تشكيل "كوزا نوسترا" العصابي كثيرا.

ونتيجة لذلك أصبح من الصعب الآن رصد أنشطة هذه العصابات، وبدلا من إراقة الدماء أصبح كبار رجال المافيا يركزون حاليا على الجرائم المالية والتسلل إلى الأنشطة الاقتصادية.

وفي باجيريا ارتبطت المافيا بشكل وثيق بالسياسات المحلية طوال عقود، ومارست أنشطة تجارية في قطاعي العقارات والزراعة، غير أن هذا الوضع تغير كما يقول الناشط من مركز "بيو لا توري".

ويوضح أن جوهر أعمال المافيا التجارية أصبح يتركز في تجارة المخدرات والابتزاز، وهي أنشطة يمكن لأعضائها القيام بها بشكل مستقل.

ويخرج مئات الآلاف إلى الشوارع كل عام، في المدن الكبرى للتظاهر ضد المافيا، وفي أماكن أخرى تحاول المراكز المناهضة للمافيا -مثل "بيو لا توري" وكذلك مجموعات من الأفراد- مقاومة المجرمين، عن طريق التركيز على إتاحة فرص العمل للشباب، وتنظيم المظاهرات ورفض دفع أموال الجباية.

غير أن هذه الأنشطة المناهضة للمافيا يكون لها أحيانا رد فعل انتقامي، وعلى سبيل المثال وجد رجل أعمال من باجيريا النيران مشتعلة في سيارته مؤخرا وهي رابضة في ساحة انتظار.

ومع ذلك، يرى كثير من الأشخاص أن المعركة ضد المافيا قد انتهت منذ وقت طويل بالاستسلام.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو لا توري" بين الطلاب الإيطاليين أن واحدا فقط من كل خمسة يعتقد أنه يمكن هزيمة المافيا.