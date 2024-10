سرقة بضائع بمئات الآلاف من متجر "لويس فويتون" بباريس خلال 4 دقائق فقط

تعرض متجر "لويس فويتون" الشهير للأزياء الفاخرة باريس لعملية سرقة صباح الاثنين الماضي، حيث تمكن 4 لصوص من الهروب قبل وصول الشرطة.

ووقعت عملية السطو عند الساعة 4:30 صباحًا في شارع سان جيرمان بالدائرة السادسة في العاصمة الفرنسية، حيث اقتحم اللصوص بوابة المتجر باستخدام مركبة وسرقوا أكثر من مئة قطعة تتجاوز قيمتها مئات الآلاف من اليوروهات في مدة 4 دقائق فقط.

وحسب الشهود في مكان الحادث، استخدم اللصوص مركبة لاقتحام المتجر قبل سرقة القطع الفاخرة.

قوات الأمن تحركت بسرعة إلى مكان الحادث، حيث تم تكليف التحقيقات إلى لواء مكافحة جرائم السرقات التابع للشرطة القضائية في باريس. وتشارك في التحقيق عناصر من الدائرة القضائية الثالثة بالإضافة إلى المقاطعتين الخامسة والسادسة.

وتعد سان جيرمان دي بري منطقة تسوق فاخرة تضم العديد من متاجر الأزياء الراقية مثل "هيرميس" و"كارتييه" و"ديور". وتُعتبر متاجر "لويس فويتون" أهدافًا متكررة للسرقة، حيث شهدت عدة حوادث مشابهة في الولايات المتحدة وفرنسا.

ففي العام الماضي، شهدت مدينة ليل الفرنسية محاولة سرقة مشابهة استهدفت متجر "لويس فويتون"، حيث حاول اللصوص اقتحام المتجر باستخدام مركبة، لكنها باءت بالفشل.

وفي عام 2021، تمت سرقة بضائع بقيمة 100 ألف دولار من متجر "لويس فويتون" في شيكاغو، بينما شهدت سان فرانسيسكو حادثة مماثلة حيث تمكن اللصوص من الهروب بالبضائع قبل وصول الشرطة.

The Louis Vuitton in San Francisco union square just got emptied out 😳 pic.twitter.com/Imi6qbL0i1

— Yealenne (@Yealenne) November 20, 2021