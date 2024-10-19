شاهد.. كلب يتسلق أعلى قمة الهرم الأكبر ويعود بخفة وسط دهشة السائحين

أثناء التحليق فوق الهرم الأكبر الشهير في الجيزة بمصر، رصدت الطائرات الشراعية كلبا ضالا وهو يستمتع بمشاهدة المعلم التاريخي قبل أن يتنقل بخفة على جوانب الهيكل الضخم.

التقط المظلي أليكس لانغ مشاهد لهذا الكلب الضال خلال جولة له فوق المعلم المصري يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي فيديو لانغ، يظهر الكلب وهو يتجول حول أعلى نقطة فوق قمة إحدى عجائب الدنيا السبع، إذ يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر بالجيزة 481 قدما ويقدر عمره بحوالي 4600 عام.

وأوضح لانج لوكالة ستوريفل أن الكلب "كان ينبح على الطيور".

وفي اليوم التالي، التقط المغامر مارشال موشر وكاميرات هواتف السائحين صورة نزول الكلب أثناء عبوره بخبرة وخفة إلى أسفل الهرم الشديد الانحدار خطوة بخطوة، وهو يهز ذيله على طول طريق العودة إلى الأرض الصلبة، وسط دهشة السائحين.

وكانت وسائل الإعلام الأجنبية قد تناولت قصة تسلق الكلب قمة الهرم الأكبر، وزعم متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أن الكلب سيموت حتما، لأن "الكلاب عادة تستطيع تسلق المرتفعات ولا تتمكن من العودة إلى الأرض من دون مساعدة". لكن عودة الكلب بسلاسة إلى الأرض في اليوم التالي أكد تمرسه بهذه التجربة غير التقليدية.

يذكر أن تسلق الأهرامات أمر غير قانوني وممنوع على السائحين، إذ تحظر السلطات المصرية تسلق الأهرامات لحماية هذه المواقع الأثرية القديمة والحفاظ عليها، ولضمان سلامة الزوار.