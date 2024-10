صدمة موظفة في ماكدونالدز فشلت في التعرف على بيل كلينتون

أصيبت عاملة في ماكدونالدز بالصدمة عندما التقت الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في ولاية جورجيا، لكنها لم تتعرف عليه فورا، إلى أن عرفها بنفسه. عندما اقترب من المنضدة، نظرت العاملة البالغة من العمر (78 عاما) في حيرة إلى كلينتون وسلمت عليه. وبعد أن استوعبت الموقف، ارتسمت البسمة على وجهها وصاحت بحماس، "يا إلهي!"، ثم عانقته بحرارة.

بيل كلينتون، الرئيس الـ42 للولايات المتحدة، كان يرتدي بنطال جينز وسترة، وواجه هذا الموقف غير المتوقع خلال زيارته لولاية بيتش، حيث كان يروج لحملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس. ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية. بدا عمال ماكدونالدز في جورجيا في حالة ارتباك شديد عندما فاجأهم الرئيس الأسبق بزيارته.

This is desperation when the let Bill Clinton go creepily to McDonald's to ask people to vote for Kamala lmao pic.twitter.com/QZoj27ELwx

وتم نشر مقطع الفيديو للحادثة على موقع "إكس" بواسطة صفحة تدعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وجاء في المنشور، "عاجل: بيل كلينتون في ماكدونالدز بجورجيا يشجع الناخبين على دعم كامالا هاريس. لقد كان الجميع على استعداد في الأسبوعين الماضيين. أعد التغريد للتأكد من أن جميع الأميركيين يرون هذه اللحظة المذهلة".

واندلعت سخرية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديو الذي يظهر ما تعرض له كلينتون بولاية جورجيا.

Bill Clinton goes to McDonalds in Georgia while campaigning for Kamala — and the cashier thinks he's Joe Biden. pic.twitter.com/DxktlwJe5z

The establishment are getting desperate in the US with the upcoming election and are pulling out the Obamas and Clintons to help swing some votes.

Very embarrassing for Bill Clinton when this worker didn't even know who he was. 👀pic.twitter.com/7HD2YPmQ4j

— Pavvy G (@pavyg) October 14, 2024