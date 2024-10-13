شاهد.. رجل أميركي ينقذ منزله من دمار إعصار "ميلتون" بطريقة مبتكرة

لفتت تجربة رجل من ولاية فلوريدا الأميركية الأنظار، بعد أن تمكن من حماية منزله من إعصار ميلتون المدمر بطريقة غير تقليدية، إذ استخدم أحزمة بلاستيكية قوية لربط منزله بالأرض وتغطية النوافذ والمداخل.

وبدأت الفكرة تتبلور في رأس بيدرو كاساريس بعد تجربته السابقة مع إعصار في بورتوريكو، حيث تعرض منزله هناك لخطر شديد، مما دفعته لتطبيق خطة حماية مبتكرة في فلوريدا باستخدام خطافات معدنية مغروسة في الأسمنت وأحزمة شحن بقدرة تحمل وزن هائل، مما كلفه حوالي 22 ألف دولار.

خطة الحماية

وقام كاساريس المولود بغرس خطافات معدنية في 8 أقدام من الأسمنت في الأرض واستخدم أحزمة بلاستيكية كبيرة – من نفس النوع المستخدم عادة لتأمين حاويات الشحن على السفن- مثبتة بخطافات أرضية.

وقد تم وضع المراسي الأسمنتية والأشرطة المصممة خصيصًا، والتي كلفت كاساريس 22 ألف دولار (16 ألفا و833 جنيهًا إسترلينيًا)، حول سقف منزل العائلة ويقال إنها قادرة على تحمل 5400 رطل (2449 كيلوغراما) من الوزن.

ونشرت بنت كاساريس فيديو عبر حسابها على منصة "تيك توك" تتحدث فيه عن منزلهم الذي بقي محميا بعد مرور الإعصار وقالت" لقد نجونا من الإعصار الثاني ونحن محظوظون لعدم تعرض منزلنا لأضرار كبيرة. ولا تزال صلواتي مستمرة لأولئك المتضررين بشدة خلال هذا الوقت. أنا ووالدي على وشك الذهاب بالسيارة لمعرفة ما إذا كان أي شخص يحتاج إلى المساعدة".

هذه الإجراءات غير التقليدية أثارت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صورة منزله المحمي عبر الإنترنت، وسط إشادات كبيرة بموقفه وقدرته على التصدي للإعصار.

https://x.com/MinajHashem/status/1844817715044761833

ومع ذلك، تعرض كاساريس أيضًا لبعض الانتقادات التي اعتبرت تكاليف الحماية مبالغًا فيها، خاصة أن بعض المنازل المجاورة لم تتعرض لضرر كبير.

https://x.com/corbinwilliams/status/1844994132110098768

إعصار ميلتون "الخطر للغاية"

وضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة، مع سرعة رياح تجاوزت 150 ميلا في الساعة، مخلفًا دمارًا واسعًا.

وبلغت الخسائر البشرية 55 شخصًا على الأقل، بالإضافة إلى 120 مصابًا تلقوا العلاج في المستشفيات. ونزح أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم، مما أدى إلى إقامة مراكز طوارئ لإيوائهم.

أما الخسائر المادية الناجمة عن الإعصار، فلم تحدد بدقة حتى الآن، لكن تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الأضرار الاقتصادية التي خلفها إعصار ميلتون قد تصل إلى 15 مليار دولار، مع وجود توقعات بزيادة هذا الرقم عند الانتهاء من التقييم الشامل.

وتأثرت البنى التحتية بشكل رئيسي، حيث تعرض نحو 20 ألف منزل لتدمير كلي، وتضرر 200 ألف مبنى بما في ذلك المنازل والشركات. وغرقت العديد من الشوارع والمزارع. وتم الإبلاغ عن تضرر أو تدمير أكثر من 50 جسرا، مما يعقد عملية التنقل في المناطق المتضررة، وأدى إلى شلل حركة النقل في أجزاء كبيرة من الولاية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 ألف شركة قد دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة، مما يعرض أصحابها لخسائر كبيرة.

طرق خبراء لحماية المنزل من الإعصار

وقد تدفع الصور المذهلة للدمار الشامل الناجم عن إعصار ميلتون "الخطر للغاية" وغيره من الأعاصير الكارثية البعض إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن فعل الكثير لحماية الممتلكات من مثل هذه الكوارث الطبيعية القوية.