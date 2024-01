"إكس" تغلق حساب القسام وإيلون ماسك يعلق

أغلقت شركة "إكس كورب" (X Corp) المالكة لمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أمس الاثنين، حسابًا جديدًا أطلقته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بمنصة إكس، ونشرت عليه بعض عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كانت كتائب "القسام" قد أطلقت حسابها الرسمي على منصة "إكس" مساء الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، لمشاركة أخبار المقاومة وآخر العمليات العسكرية ومستجدات المواجهة التي تشنها في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب في غزة.

ولم يستمر حساب "القسام" سوى بضع ساعات قليلة قبل أن تغلقه المنصة، بدعوى أنه "ينتهك معايير المنصة".

وعندما سأل الإعلامي والناشط السياسي جاكسون هينكل، مالك "إكس" إيلون ماسك، "لماذا تم حظر حساب حماس على المنصة فيما يسمح للإرهابيين الإسرائيليين بالاحتفاظ بحساباتهم؟

رد مالك المنصة إيلون ماسك بقوله: "لقد كان هذا قرارًا صعبًا. في حين أن العديد من قادة الحكومات، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأميركية، يدعون إلى قتل الناس، لكن لدينا قاعدة الإعفاء التابعة للأمم المتحدة".

This was a tough call.

While many government leaders, including in the USA, do call for killing people, we have a “UN exemption rule”; if a government is recognized by the UN, we will not suspend their accounts.

Hamas is not recognized as a government by the UN, so was…

