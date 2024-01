مجندة إسرائيلية لـ"يوتيوبر" أميركي: قتلت 5 أطفال فلسطينيين

أقرت فتاة قالت إنها مجندة في الجيش الإسرائيلي بأنها قتلت 5 أطفال فلسطينيين، معربة في لقائها مع "يوتيوبر" أميركي عن سعادتها بما فعلته.

ونشر اليوتيوبر الأميركي -من أصل فلسطيني- حمزة سعادة مقطع فيديو على صفحته بمنصة إنستغرام أمس السبت نقل خلاله لقاء أجراه على تطبيق "أوميغل" مع فتاة (لم يذكر اسمها) قالت إنها إسرائيلية ومجندة في الجيش.

وخلال المقابلة سألته الفتاة "هل أنت إسرائيلي؟" ليرد حمزة: أنا فلسطيني. لتسأله الفتاة هل تحب فلسطين؟ سأقتلك! ليسألها حمزة هل أنت بخير؟ اهدئي لتكرر الفتاة نفس الكلمة: سأقتلك!".

وسألها حمزة "هل قتلتِ فلسطينيين من قبل؟ لترد بالقول: نعم. قتلت 5 فلسطينيين. 5 أطفال فلسطينيين! ليكرر اليوتيوبر السؤال باستغراب هل بالفعل قتلتِ 5 أطفال فلسطينيين؟! لترد: نعم نعم".

وأكملت الفتاة حديثها لحمزة: "أنت تحب فلسطين أنا سأقتلك!. وأبدى اليوتيوبر تعجبه من كلامها وسألها بدهشة، لأني أحب فلسطين ستقتليني؟ نعم نعم أنت لا تعجبني ولا أحب فلسطين هل فهمت؟ ليرد عليها حمزة قائلا أنت مجنونة".

وعلق حمزة على المقطع بمنصة "إكس" قائلا: "يواصل الإسرائيليون كشف أنفسهم أمام الكاميرا مباشرة. كم هي سيئة".

🇵🇸🇮🇱 “I killed 5 Palestinian babies. If you love Palestine, I’ll kill you.”

Israelis continue to expose themselves live on camera. How disgusting. pic.twitter.com/oIIQXKFE2f

— Hamzah Saadah (@Hamzah_1948) January 6, 2024