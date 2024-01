مسلمو كندا يلغون لقاء بترودو بسبب موقفه من غزة

أعلن المجلس الوطني لمسلمي كندا إلغاء اجتماع كان مقررا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ضمن فعاليات "يوم المناصرة الوطني للمجلس القومي للطفولة والأمومة"، اليوم الثلاثاء بسبب موقف ترودو الداعم لإسرائيل في الحرب على غزة.

وقال المجلس، في بيان ألقاه الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا ستيفن براون، "يصادف اليوم الذكرى السابعة لإطلاق النار في مسجد بمدينة كيبيك حيث قُتل 6 من المصلين وأصيب 19 آخرون. ليلة غيّرت هذا البلد. ليلة غيّرت هذا المجتمع. ليلة غيّرت إلى الأبد الطريقة التي نرى بها مكاننا في كندا".

ففي 29 يناير/كانون الثاني 2017، اقتحم شاب مسلح يدعى ألكسندر بيسونيتي (34 عاما) ليلا مركز كيبيك الثقافي الإسلامي، وأطلق النار على المصلين، مما أدى إلى مقتل 6 وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف براون "ولأننا نكرم ذكراهم وإرثهم، قررنا إلغاء اجتماعنا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو كجزء من يوم المناصرة الوطني للمجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم، والذي يركز على مكافحة العنصرية النظامية (الإسلاموفوبيا) والمعادية للفلسطينيين".

Today is the seventh anniversary of the Quebec City mosque shooting where six worshippers were gunned down and 19 injured.

A night thay changed this country. A night that changed this community. A night that forever altered how we see our place in #Canada.

It is because we… pic.twitter.com/1IfXgRni0N

— NCCM (@nccm) January 29, 2024