وفاة الفنانة البريطانية أورلا باكسنديل بسبب قطعة بسكويت

توفيت فنانة استعراضية بريطانية مصابة بحساسية شديدة من الفول السوداني في الولايات المتحدة بعد تناول بسكويت لا تحتوي مكوناته المعلنة على العبوة على المكسرات.

وكانت فنانة الباليه، أورلا باكسينديل، البالغة من العمر 25 عاما، قد اشترت الكعكة من متجر بقالة "ستيو ليوناردز" في ولاية كونيتيكت في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن تعلم أن بسكويت الفانيليا الفلورنسي يحتوي على الفول السوداني ولم يكن هناك أي ذكر للمكسرات ضمن مكونات الكعك المدونة على العبوة.

وكانت باكسينديل تحمل قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية "إبي بن"، وتحيط نفسها بأشخاص يعرفون كيفية استخدامه، لكنه لم يكن كافيا لمواجهة رد الفعل التحسسي الشديد الذي عانت منه بعد تناول البسكويت، وفقا لبيان صادر عن محاميها. وتوفيت بسبب صدمة الحساسية في 11 يناير/كانون الثاني. و"كانت أورلا حذرة للغاية بشأن كل ما تأكله، وتتحقق دائما بدقة من المكونات الموجودة على جميع العبوات" وفق البيان.

ويحمل الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي قلم الحقن التلقائي لعلاج حالات الطوارئ التحسسية التي تهدد الحياة.

وأضاف البيان: "بعد أن بدأت تعاني من رد فعل تحسسي، تم استخدام قلم "إبي بن"؛ ولكن بسبب شدة الحساسية لديها، لم يكن فعالا".

وسحب متجر البقالة "ستيو لويوناردز" -منذ ذلك الحين- مجموعة من بسكويت الفانيليا الفلورنسي. وفي إشعار الاستدعاء، قالت شركة ستيو ليونارد إن هذا البسكويت تم إنتاجه بواسطة شركة "يونايتد كوكيز"، وتم بيع 500 عبوة في فرعي دانبري ونيونغتن بولاية كونيتيكت، ويحتوي على فول سوداني وبيض غير معلن. وقد يتعرض الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه الفول السوداني أو البيض لخطر الإصابة بحساسية خطيرة تهدد حياتهم إذا تناولوا هذه المنتجات.

وقال ميغان بيل، مدير العلاقات العامة في متجر ستيو ليونارد: "تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة قد تكون مرتبطة بالمنتج الذي يحمل علامة خاطئة".

بينما زعم الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، ستيو ليونارد جونيور، أن الشركة المصنعة غيرت المكونات "من فول الصويا إلى الفول السوداني"، ولم يتم إخطار كبير مسؤولي السلامة في متاجره بالتغيير.

في حين تحدت شركة "يونايتد كوكيز، الشركة المصنعة للمنتج" هذا الادعاء، وقالت إنها أخطرت المتجر في يوليو/تموز 2023 بتغيير الوصفة. وقال المستشار العام للشركة إن جميع المنتجات التي تم شحنها إليها تم تصنيفها وفقا لذلك، مضيفا أن المنتج "يباع تحت العلامة التجارية (ستيو ليونارزد) ويتم إعادة تعبئته في منشآتهم" مع الملصق غير الصحيح.

ووصف بريان كافيريلي، مفوض إدارة حماية المستهلك في ولاية كونيتيكت، وفاة باكسينديل بأنها "مأساة مفجعة". وقال إن وكالته الحكومية تعمل مع مسؤولين محليين وفدراليين وكذلك ولايات أخرى في محاولة "لمنع وقوع مأساة مماثلة في المستقبل".

وقالت عائلة باكسينديل إن ابنتهم، التي انتقلت للعيش في مدينة نيويورك في عام 2018، كانت تستعد لأداء دورها في استعراض "أليس في بلاد العجائب". وكانت "تجسيدا للحماس والقوة والجمال"، كما جاء في نعيها عبر الإنترنت.

وأضاف البيان أن "التحقيق الأولي كشف أن وفاة أورلا حدثت بسبب الإهمال الجسيم والسلوك المتهور من قبل الشركة المصنعة و/أو البائعين".