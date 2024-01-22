فيديو لجندي إسرائيلي يسخر من دمار غزة بطرق باب منزل مهدم

أظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل جنودا إسرائيليين وهم يسخرون من الدمار الذي ألحقوه بغزة طيلة الـ107 أيام الماضية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي أحدث الفيديوهات التي نشرها الجندي الإسرائيلي أورون لازار عبر صفحته على "تيك توك" أمس الأحد، ظهر لازار وهو يطرق باب منزل مهدم ويسأل "هل يوجد أحد بالمنزل؟"، ثم يفتح الباب بالمفتاح قائلا "لا أحد موجود بالداخل"، في مشهد ساخر مع زملائه من الجنود.

وسبق أن نشر أورون لازار عدة فيديوهات توثّق تجريفه المباني والمنازل وتباهيه بذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

المشهد تكرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع فيديو صوّره جنود إسرائيليون وهم يسخرون من منزل فلسطيني تعرض للقصف في قطاع غزة، وربما قُتل سكانه أو شردوا.

وفي الفيديو يقول جندي لآخر "لا أحد يرد. هذا غريب. يبدو أنه لا يوجد أحد في المنزل".

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2023، أظهر مقطع آخر جنديا إسرائيليا وهو يسخر من الفلسطينيين ويتباهي أثناء اقتحامه وتخريبه أحد محلات لعب الأطفال في مخيم جباليا بقطاع غزة.

كما أظهر مقطع فيديو جنودا إسرائيليين وهم يصورون أنفسهم في عدة أماكن بالقطاع ويقومون بتمثيل مشاهد ساخرة أثناء عبثهم بمقتنيات منازل الفلسطينيين في غزة.

مشاهد سخرية الجنود الإسرائيليين لم تكن فقط من الدمار الذي لحق بغزة، بل امتدت إلى السخرية من المعتقدات الدينية والأماكن المقدسة بما فيها المساجد، حيث أظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع إسرائيلية إهانة عدد من جنود الاحتلال أحد المساجد المدمرة في قطاع غزة.

وقالت تلك المواقع إن الجندي الإسرائيلي ألقى درسا دينيا من التوراة داخل المسجد، في وقت يُظهر الفيديو تمدد بقية الجنود على جنبات المسجد الذي تضررت جدرانه ومرافقه بشكل كبير نتيجة القصف.

كما انتشر فيديو على منصات التواصل لجنود إسرائيليين وهم يؤدون صلاة تلمودية بمناسبة عيد "حانوكا" عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد جنين عقب اقتحام المخيم بالضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الاثنين 25 ألفا و295 شهيدا، و63 ألف إصابة، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.