إسقاط "جرائم الكراهية" عن مستشار أوباما السابق المتهم بتهديد بائع مصري

توصل ستيوارت سيلدوويتز -الذي عمل مستشارا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما– إلى اتفاق بإسقاط تهم "جرائم الكراهية" الموجهة إليه بعد مضايقة بائع طعام مصري في مانهاتن بنيويورك.

وأمرت محكمة أميركية الخميس الماضي، سيلدوويتز الذي شغل سابقا منصب نائب مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، بحضور عدة أسابيع من التدريب على مكافحة التحيز مقابل إسقاط القضية عنه.

وكان سيلدوويتز اقترب من عربة البائع المصري لبيع الطعام الحلال لأول مرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم عاد 3 مرات أخرى على الأقل، وفقًا لوثائق المحكمة.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ألقت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، على خلفية ظهوره في مقاطع مصورة يضايق شابا مصريا ويصفه بـ"الإرهابي"، قائلا، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة "ليس كافيا".

وحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، فقد وافق سيلدوويتز على صفقة "الإقرار بالذنب" مع مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن حيث يكمل الرجل البالغ من العمر 65 عامًا برنامجًا لمكافحة التحيز مدته 26 أسبوعًا في "كوينز للاستشارات من أجل التغيير"، مع ضرورة عدم إقدامه على مخالفات جديدة، أو انتهاك أمر الحماية ضد عامل عربة الحلال.

وأشار المكتب إلى أن سيلدوويتز هو مجرم لأول مرة وليس له تاريخ إجرامي سابق، وهو الآن واحد من 10 حالات على الأقل في السنوات الأخيرة تمت إحالتها إلى "كوينز للاستشارات من أجل التغيير".

وقال مدعون من منطقة مانهاتن بنيويورك في جلسة المحكمة، إن ستيوارت إذا أكمل البرنامج المطلوب منه، ولم يسجل بحقه أي توقيفات أو مخالفات، فسيتم طلب إسقاط التهم الموجهة له ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 17 أبريل/نيسان 2024.

وبعد تهديد مستشار أوباما السابق للبائع بإيذاء ذويه في مصر، أصدرت شرطة نيويورك بيانا، قالت فيه "قُبض على ستيوارت سيلدوويتز، بتهم المضايقة المشددة، وجرائم الكراهية، والمطاردة التي تسبب الخوف، والمطاردة في مكان العمل".

وعقب انتشار المشاهد، أعلنت مؤسسة "العلاقات الحكومية في غوثام"، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنهاء علاقتها مع سيلدوويتز الذي كان يعمل لديها.

ووصفت المؤسسة تصرفات سيلدوويتز في المشاهد بأنها "دنيئة وعنصرية ولا تليق بمعايير الشرف لديها".

Gotham Government Relations has ended all affiliation with Stuart Seldowitz, an individual who hasn't contributed to our work in years.

The video of his actions is vile, racist, and beneath the dignity of the standards we practice at our firm.

