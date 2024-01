ناشطون بأيرلندا يطلقون طائرات ورقية محاكاة لكلمات الشهيد العرعير

قبل ساعات غروب أمس الاثنين، أطلق ناشطون على شاطئ في أيرلندا طائرات ورقية مستوحاة من قصيدة الدكتور رفعت العرعير "إذا كان لا بد لي أن أموت" التي كتبها قبيل استشهاده في غارة إسرائيلية يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2023 تضامنا مع غزة.

وكتبت الناشطة المصورة سارة هولين على صفحتها على منصة إنستغرام قائلة "رغم المطر، نزل الناس اليوم على شاطئ تروت في مدينة كينفارا لتطيير الطائرات الورقية تضامنا مع شعب فلسطين، مستلهمين كلمات رفعت العرعير الجميلة. عمل جميل من أجل السلام على هذا الكوكب".

وسردت الناشطة كلمات الأغنية التي تقول:

إذا كان لا بد أن أموت

فلا بد أن تعيش أنت

لتروي حكايتي

لتبيع أشيائي

وتشتري قطعة قماش

وخيوطا

فلتكن بيضاء بذيل طويل

كي يبصر طفل في مكان ما من غزة

وهو يحدق في السماء

منتظرا أباه الذي رحل فجأة

دون أن يودع أحدا

ولا حتى لحمه

أو ذاته

يبصر الطائرة الورقية

طائرتي الورقية التي صنعتها أنت

تحلق في الأعالي

ويظن للحظة أن هناك ملاكا

يعيد الحب

إذا كان لا بد أن أموت

فليأتِ موتي بالأمل

فليصبح حكاية

والعرعير أكاديمي وشاعر ومترجم فلسطيني من مواليد غزة حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة بوترا بماليزيا في العام 2017، وكان أستاذا للأدب الإنجليزي بالجامعة الإسلامية في غزّة، وأحد أعمدة القسم الإنجليزي بالمركز الفلسطيني للإعلام.

وفي الحرب الثالثة على غزة عام 2014، دمرت مقاتلات حربية إسرائيلية منزل العرعير في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقتلت أكثر من 30 فردا من عائلته وأقاربه.

وأثناء الحرب الإسرائيلية الدائرة حاليا على قطاع غزة، وقبل بضعة أيام من اغتياله، انتقل العرعير مع زوجته وأطفاله من شقة شقيقته إلى أحد مراكز الإيواء في مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ويوم اغتياله تلقى العرعير مكالمة هاتفية من شخص مجهول عرّف عن نفسه بأنه ضابط إسرائيلي، وهدده بأنهم يعرفون المدرسة التي يوجد فيها بالضبط، وهم على وشك الوصول إليه مع تقدم القوات البرية الإسرائيلية في عمق غزة.

ودفعت هذه المكالمة العرعير إلى العودة مجددا لشقة شقيقته خفية بمفرده وترك زوجته وأطفاله في مركز الإيواء، معتقدا أنها ستوفر له ملجأ آمنا مقارنة مع مدرسة مكتظة بآلاف النازحين.

يذكر أن مدينة كينفارا التي احتضنت الفعالية تعد من مدن أيرلندا التي تحظر المنتجات الإسرائيلية قبل أن يُصدر البرلمان الأيرلندي في عام 2021 قانونا يحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكان آلاف الأيرلنديين استقبلوا العام الجديد برفع أعلام فلسطين بين ضفتي نهر ليفي الشهير بالعاصمة دبلن، فيما قاد مجموعة من الناشطين الزوارق التي حملت علمي فلسطين وأيرلندا لإظهار الدعم والمساندة لغزة.

وهتف المحتجون لتحرير فلسطين وإنهاء العدوان وقتل المدنيين، ووثّقت المقاطع الجوية المصورة العدد الكبير من المتضامنين على الجسور التاريخية لنهر ليفي ومنها جسر هابيني والسلام.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، تظاهر ناشطون في مطار شانون الواقع في محافظة كلير بأيرلندا للتعبير عن رفضهم لمرور الطائرات الأميركية التي تزود إسرائيل بالسلاح عن طريقه، حتى لا يكونوا شركاء في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

