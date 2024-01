شاهد.. الحمم البركانية تلتهم المنازل في آيسلندا

وثقت مقاطع فيديو لحظة اشتعال النيران في العديد من المنازل والمباني في بلدة غريندافيك الآيسلندية بعد أن حاصرتها الحمم البركانية أمس الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، وفق ما أعلنت هيئة البث الآيسلندية العامة.

وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها عبر طائرة بدون طيار، مدى الضرر الناجم عن الحمم البركانية المنبعثة من الأرض، بعد فتح شقين في مكان قريب من ميناء بلدة غريندافيك المشهورة بصيد الأسماك جنوب غرب آيسلندا.

وقال الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون في منشور على منصة إكس "بدأ ثوران بركاني جديد في الصباح الباكر شمال غريندافيك. وقد تم بالفعل إخلاء البلدة بنجاح خلال الليل، ولم يعد هناك أي حياة في خطر، على الرغم من أن البنية التحتية قد تكون مهددة. لا انقطاع في الرحلات الجوية".

A new volcanic eruption began in the early morning just north of Grindavík. The town had already been successfully evacuated overnight and no lives are in danger, although infrastructure may be under threat. No interruptions to flights. For updated information follow @RuvEnglish pic.twitter.com/9mlOiMohC4

— President of Iceland (@PresidentISL) January 14, 2024