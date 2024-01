زفاف أسطوري لأمير بروناي لاعب البولو الشغوف بالطيران

شهد مسجد السلطان عمر علي سيف الدين في بندر سيري بيغاوان في سلطنة بروناي، أمس الخميس، عقد زواج أمير بروناي عبد المتين (32 عاما) من أنيشا عيسى كاليبيتش، على أن تقام مراسم الزفاف الأحد المقبل.

وقال بيان صادر عن القصر "بأمر ملكي من صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن بلقيه معز الدين ودود الله من بروناي دار السلام، أعلن القصر عن حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وأنيشا عيسى كاليبيتش في الفترة من 7 إلى 16 يناير/كانون الثاني 2024".

🇧🇳#RoyalWedding of #Brunei’s Prince Abdul Mateen and Anisha Rosnah binti Adam takes place on 7-16 Jan. 2024. Follow the full coverage throughout 10-day grand celebration with us @rwthofficial. พระราชพิธีเสกสมรส เจ้าชายอับดุล มาทีนแห่งบรูไน กับอานิชา รอสนาห์ บินติ อดัม วันที่… pic.twitter.com/QsV7lRDoiQ — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) January 7, 2024

Perkahwinan Diraja

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah dan YM Dayang Anisha Rosnah binti Adam pic.twitter.com/X6CeeJr6lf — Naim 🇲🇾 (@IkhwanKB) January 7, 2024

وأثناء مراسم عقد الزواج ارتدى الأمير الشاب بزته التقليدية البيضاء المزينة بتطريزات على شكل الماس وعماماته التقليدية، واستقل سيارة فاخرة نقلته إلى المسجد ذي القباب الذهبية في العاصمة بندر سري بيغاوان.

وعقب دخوله المسجد جلس الأمير على وسادة صفراء مرتفعة أمام الإمام الذي ترأس المراسم المخصصة للرجال فقط، بحضور السلطان وأقاربه وضيوفه، ثم اقترب عبد المتين من والده السطان حسن البلقية (77 عاما) مقبّلا يده.

والعروس أنيشا عيسى كاليبيتش (29 عاما) هي رائدة أعمال في بروناي، وحفيدة المستشار الخاص للسلطان حسن البلقية، بيهين داتو عيسى.

ويشتمل برنامج الزفاف الملكي المقرر، الأحد المقبل، على انطلاق موكب يجوب المدينة يلقي خلاله الزوجان التحية على سكان البلدة الذين سيصطفون على جانبي الطريق لمشاهدة العروسين، وهما على متن عربة تجرها الخيول.

🇧🇳#Brunei’s Prince Abdul Mateen and Anisha Rosnah binti Adam at the Ceremony of anointing powder to the bride and groom as part of #RoyalWedding held at the Palace Istana Nurul Iman #BandarSeriBegawan. Link: https://t.co/DjB3Nf4wxW #PrinceAbdulMateen #Bolkiah #BruneiDarussalam pic.twitter.com/X5rF6WhCcu — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) January 11, 2024

بعدها تُتوج احتفالات الزفاف الملكي بحفل فخم في القصر الضخم، الذي يعدّ من أكبر القصور في العالم والمكوّن من 1788 غرفة، حيث تقام مأدبة فخمة يحضرها ضيوف من جميع أنحاء العالم.

ويتوقع مشاركة أعضاء من العائلات المالكة الكبرى في العالم، وعدد من القادة السياسيين؛ حيث يتوقع حضور أمير وأميرة ويلز لحفل الزفاف.

وكان سلطان وملكة بروناي ضيفين بارزين في حفل زفاف ويليام وكيت في 2011، لذا يُعتقد أنهما سيوجّهان دعوة إلى العائلة المالكة البريطانية لحضور يوم ابنهما الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، حضر الثنائي -إلى جانب الأمير متين- حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة السيف في الأردن في حزيران/يونيو الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، عقدت شقيقته الأميرة فضيلة قرانها على الشاب العراقي عبد الله نبيل محمود الهاشمي، بطقوس باذخة استمرت أسبوعا، وتُوّجت بحفل فخم في القصر الملكي.

Princess Fadzillah Lubabul, 36, the daughter of billionaire Sultan Hassanal Bolkiah, 75, one of the world's richest men, and his second wife Mariam Abdul Aziz, a former flight attendant, married Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi in suitably spectacular fashion. pic.twitter.com/JnuQO1TwzG — ♥LOVE The king ♥ #เรารักพระเจ้าอยู่หัว (@isusthon) January 25, 2022

وقتها ارتدى العروسان خلال الحفل أزياء مطرزة متطابقة مزيّنة بالماس، وعلا تاج لامع رأس العروس أنيشا.

🇧🇳#Brunei’s Sultan Hassanal Bolkiah and Queen Saleha presided over the #RoyalWedding of Princess Fadzilah Lubabul and Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi at the Palace Istana Nurul Iman Full album: https://t.co/G9xgi6QHSb #PrincessFadzila #Bolkiah #BruneiDarussalam pic.twitter.com/cr9PaBryzy — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) January 20, 2022

وعادة تقيم بروناي حفلات زفاف ملكية فخمة وباهظة، كما حدث في حفلات الأمير عبد الملك والأميرات حفيظة ومجيدة، وكان زفاف الأمير مالك أحد "أفخم حفلات الزفاف في العالم".

الأمير عبد المتين.. الطيار ولاعب البولو

ولد الأمير عبد المتين في 10 أغسطس/آ ب 1991، وهو الابن العاشر ورابع الأبناء الذكور للسلطان حسن بلقيه من زوجته الثانية السابقة مريم بنت عبد العزيز (67 عاما).

تلقى الأمير عبد المتين تعليمه الابتدائي في مدرسة سانت أندرو، ثم وواصل تعليمه الثانوي في كلية بادوكا سيري بيغاوان سلطان للعلوم، ومدرسة جيرودونغ الدولية، وكلاهما من أعلى المدارس في بروناي.

في مايو/أيار 2010، التحق الأمير عبد المتين بدورة تكليف ضباط الجيش النظامي مع 200 مجند في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، وتخرّج فيها في أبريل/نيسان 2011 ضابطا ورُقّي إلى رتبة ملازم ثان.

وفي يوليو/تموز 2014، حصل على بكالوريوس الآداب في السياسة الدولية من كلية كينجز كوليدج لندن، وحصل على درجة الماجستير في الآداب من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن في 2016.

وفي مارس/آذار 2018، أصبح الأمير عبد المتين مؤهلا للطيران ليكون طيارا لمروحية في مدرسة الدفاع بطائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث منحه والده شارة سلاح الجو الملكي.

ويحمل الأمير الشاب حاليا رتبة رائد طيار في القوات الجوية الملكية لبروناي، وهو لاعب بولو مشهور -كذلك- مثل بلاده في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا في 2017 و2019.

واعتلى السلطان حسن بلقيه عرش بروناي في 1967، ويعدّ أحد أغنياء العالم بثروة تبلغ أكثر من 24 مليار جنيه إسترليني، وهو حاليا أقدم ملك يحكم حتى الآن منذ وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وقد اختار ابنه البكر المهتدي بالله في 1998 ليكون وليا للعهد.

ويبلغ عدد سكان سلطنة بروناي 450 ألف نسمة، بينما تبلغ مساحتها 5700 كيلومتر مربع، وتملك احتياطيات نفطية هائلة منذ ثلاثينيات القرن العشرين.