وفاة كاريمان حمزة أول مذيعة محجبة في التلفزيون المصري

توفيت الإعلامية كاريمان حمزة أول مذيعة محجبة بالتلفزيون المصري، مساء أمس الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن عمر ناهز الـ82 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب حفيدها طلال رياض على صفحته بمنصة فيسبوك قائلا "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الحزن والأسى توفيت إلى رحمة الله تعالى الاستاذة الداعية والإعلامية كاريمان حمزة جدتي العزيزة رحمة الله عليها وتغمدها الله بواسع رحمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ونعتها الهيئة الوطنية للإعلام في مصر ووصفتها بأنها "كانت أول مذيعة فى التلفزيون المصري تجعل للبرامج الدينية قيمة وقدراً من خلال ما قدمته من محتوي برامجي معرفي متميز يخاطب العقل والوجدان ويحظى بقبول واحترام المشاهدين، ومن خلال استضافتها كبار العلماء والمشايخ والدعاة فى مصر والعالم الإسلامي. وستظل أعمالها خالدة وأحد المصادر المعرفية الإسلامية الهامة".

ونعاها الإعلامي المصري محمود التميمي بمنشور على منصة "فيسبوك" قائلا: قبل قليل وصلني خبر وفاة كاريمان حمزة اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.. خالص العزاء لأسرتها.. برجاء الدعاء لها بالمغفرة والجنة بإذن الله".

وأضاف التميمي: "كل جيلنا الذي تربى على برامج التلفزيون المصري يعرف جيدا هذا الوجه.. بل تتسلل الآن إلى أذني موسيقى البرنامج الديني الذي كانت تقدمه كاريمان حمزة مع صوتها المميز ووجهها الملائكي".

أول إعلامية محجبة بالتلفزيون المصري

ولدت كاريمان حمزة في القاهرة يوم 8 فبراير/شباط 1942 وتخرجت في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم صحافة وتزوجت من اللواء محمود رياض وعمرها 15 عاما.

والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، حيث بدأت عملها الإذاعي بتقديم برنامج للأطفال بعنوان "قرآن ربي".

وتعد كاريمان أول إعلامية محجبة تطل على شاشة التلفزيون المصري عام 1970 وكان عمرها في ذلك الوقت 26 عاما.

عملت كاريمان مقدمة برامج دينية في التلفزيون حتى 1999، ومن أبرز هذه البرامج "الرضا والنور" و"بالحق أنزلناه وبالحق نزل" و"كلمة طيبة" و"الدين والحياة" و"الطريق إلى الله" و"هدى الله" الذي كان يتحدث عن الاقتصاد الإسلامى، كما عملت في قناة اقرأ التلفزيونية.

ألفت كاريمان عدة كتب منها "لله يا زمري" و"نيجار والغابة" و"سيد الخلق"، وقدمت تفسيرا للقرآن للشباب تحت عنوان "الواضح في تفسير القرآن للشبيبة"، كما كتبت موسوعة "أناقة وحشمة" التي تعرض بعض ملابس المحجبات الأنيقة.

وتعد كاريمان أول من قدمت الشيخ محمد الغزالي لجمهور التلفزيون المصري وعرّفت الناس بفكره، كما سجلت حلقات مع الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ يوسف القرضاوي والدكتور عمر عبد الكافي والشيخ ياسين رشدي.