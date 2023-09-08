شاهد.. تكريم 150 حافظا للقرآن من عائلة واحدة بقطاع غزة

كرّمت عائلة فلسطينية من قطاع غزة 150 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من أبنائها في مشهد مهيب ضم أطفالا وكبارا في السن.

ونشر حساب عائلة "حرز عطاالله" مقطع فيديو يُظهر مشاهد من الحفل الذي احتوى على فقرات متنوعة خلال التكريم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها عائلة حرز عطاالله حفلا لتكريم أبنائها من حفظة القرآن الكريم، ففي عام 2016، كرمت العائلة 61 حافظا للقرآن في حفل أقيم بصالة الشروق بمدينة غزة.

وتعد عائلة حرز عطاالله من أعرق العائلات التي تقيم في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة والأولى التي تجري انتخابات داخلية بين أبنائها لاختيار مختار ونائب مختار وتشكيل مجلس للعائلة.

ومساء اليوم الجمعة تغلق اللجنة الانتخابية، باب الترشيح في الدورة الانتخابية الثالثة (2023 ـ 2027) لانتخابات مجلس العائلة.

وأجريت أول انتخابات في العائلة عام 2015 وخاضها قرابة 65 مرشحا بحضور ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلي ونقابة المحامين الفلسطينيين ومراقبين من داخل العائلة.

وعلى صعيد الأنشطة الرياضية توج فريق عائلة "حرز عطاالله" بلقب بطولة العائلات (فلسطين في قلوبنا) للكرة الخماسية عام 2016، بعد منافسات مثيرة بين أكثر من 40 عائلة فلسطينية وفوزه في اللقاء الختامي على فريق عائلة الدلو.