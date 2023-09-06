اتفاقية تعاون بين معهد الجزيرة للإعلام ومركز مناظرات عُمان

سعيا لتعزيز شراكاته الدولية، وقّع معهد الجزيرة للإعلام اتفاقية تعاون إعلامي مع مركز مناظرات عُمان -الاثنين الماضي- تخص مجال تقديم الخدمات الإعلامية والتدريب على مهارات الحوار والمناظرة وما يتعلق بهما.

وقّعت الاتفاقيةَ مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري، ورئيس مجلس إدارة مركز مناظرات عُمان فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد.

وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الطرفين، بالإضافة إلى ممثل سفارة عمان بالدوحة.

ورحبت إيمان العامري بتوقيع الاتفاقية، مشيرة إلى وجود أهداف ورؤى مشتركة بين المعهد ومركز مناظرات عمان في مجال تطوير الكوادر البشرية في المجال الإعلامي ومجال فن المناظرة والنقد.

وأشادت بدور مركز مناظرات عمان وتأثيره على تطوير المجتمع العماني، وحسن تنظيم النسخة الثانية من منافسات بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية التي أقيمت في العاصمة مسقط في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وقالت مديرة معهد الجزيرة للإعلام: نتطلع دائما لتوسيع شراكات المعهد محليا ودوليا مع مؤسسات متخصصة وذات صيت مهني.

من جهته أشاد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد بتوقيع اتفاقية مع معهد الجزيرة للإعلام باعتباره صرحا إعلاميا معرفيا متخصصا في مجال تدريب وتطوير الكفاءات البشرية وتقديمه لبرامج ودبلومات إعلامية وإدارية متميزة في شتى مجالات العمل الإعلامي ومن خلال أفضل الوسائل ووفق أحدث المعايير العلمية.

وأكد آل سعيد أن التعاون بين المركز والمعهد سيكون له أثر إيجابي على العديد من برامج المركز، وقال : نأمل في تطوير العلاقات بين الطرفين مستقبلا.

وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالي التدريب والإنتاج الإعلامي، علاوة على إطلاق مشاريع مشتركة تهم الإعلام والصحافة، والتعاون في مجال الدراسات والبحوث.

ومركز مناظرات مؤسسة شبابية تُعنى بتخريج جيل قادر على الحوار، ويهدف إلى نشر ثقافة المناظرات بطريقة منهجية على مستوى السلطنة لمعالجة القضايا المجتمعية، والرقي بمستوى الشباب الفكري.