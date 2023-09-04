فتح باب التسجيل للمشاركة في منتدى كليات الصحافة بالعالم العربي من خارج قطر

مرت الصحافة تاريخيا بتحولات كبرى ولكنها لم تكن بالسرعة التي نشهدها اليوم، فنحن أمام واقع متغير لم يستقر بعد على شكل محدد، أشبه بكرة ثلج تتدحرج ولا يُعرف متى ستتوقف.

والسنوات الأخيرة حملت تعريفات جديدة للحالة التي صنعتها المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وشيوع استعمال الهواتف الذكية والتدفق الكبير للمعلومات الزائفة، وأخيرا وليس آخرا الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التعليم والصحافة معا.

البعض يسمي هذه الحالة الإعلام الجديد، والبعض الآخر يرى أن الإعلام الجديد لم يعد جديدا، ولذلك نتحدث اليوم عن مستقبل لا يمكن التكهن به، يحمل في كل يوم تقنيات جديدة تغير من قواعد اللعبة وتؤثر مباشرة في مهنة الصحافة.

تدريس الصحافة في العالم العربي ليس بمنأى عن هذه التحولات الكبرى والسريعة. ورغم أن الإعلام التقليدي ما زال يحتل حيزا كبيرا في المشهد الإعلامي العربي، فإنه يتعين تأهيل طلبة كليات الصحافة لمواكبة التطورات المستمرة في مهنة الصحافة وتمكينهم من العبور إلى المستقبل.

وبموازاة هذا التحول، فإن تطور الممارسة الصحفية فرض انفتاح مهنة الصحافة على العلوم الاجتماعية لتقديم صحافة معمقة، تعيد الاعتبار لدورها في الرقابة وتحقيق الصالح العام.

في هذا الإطار، يسعى معهد الجزيرة للإعلام، بالشراكة مع جامعة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى جمع عمداء كليات الصحافة وأساتذة إعلام وصحفيين وطلبة صحافة في العالم العربي على طاولة واحدة لمناقشة التوجهات الجديدة في مهنة الصحافة.

كما يسعى من خلال هذا المنتدى إلى تأسيس منصة لتبادل الخبرات والتجارب وإبراز قصص النجاح في تطوير المناهج، وتشجيع البحث العلمي ومواكبة التطور التقني في الإنتاج الصحفي وفي تدريس علوم الصحافة.

وفي سياق التحضير لمنتدى كليات الصحافة في العالم العربي، يفتح معهد الجزيرة للإعلام باب التسجيل أمام أساتذة كليات ومعاهد الصحافة والإعلام والصحفيين والباحثين المهتمين الراغبين بحضور فعاليات المنتدى في الدوحة خلال الفترة 14-16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقادرين على تغطية نفقات سفرهم وإقامتهم في الدوحة. ولتقديم الطلب، يرجى ملء استمارة التسجيل:

أهداف المنتدى:

الانفتاح على التوجهات الحديثة في مهنة الصحافة وتمكين الطلبة من أدوات العبور إلى المستقبل. تحديد أبرز المبادرات التي يمكن أن تسهم في تطوير التدريس في كليات الصحافة العربية بما يلائم التوجهات الحديثة. تعزيز التواصل بين كليات ومعاهد الصحافة في العالم العربي، وإطلاق حوار دائم بشأن التحديات الراهنة والتكيف مع المستقبل.

محاور المنتدى

نظرة على التقنيات والأساليب الجديدة في مهنة الصحافة (الذكاء الاصطناعي، تقنية الواقع الافتراضي، صحافة الهاتف المحمول، التحقق من الأخبار، صحافة البيانات).

استعراض مبادرات ناجحة وملهمة في مؤسسات أكاديمية عربية وعالمية.

نظرة على حجم وقيمة المحتوى العربي الخاص بمهنة الصحافة (الكتب، الأدلة، المناهج، التقارير… إلخ)، ومصادر المعرفة التي يستقي منها طلبة الصحافة.

دور كليات الصحافة في تأطير التحولات الجديدة على مستوى المناهج وأساليب التدريس لتمكين الطلبة من أدوات الإعلام الجديد والعبور بهم إلى المستقبل.

انفتاح كليات ومعاهد الصحافة على العلوم الاجتماعية.

مناقشة التحديات التي تواجه كليات الصحافة في العالم العربي وقدرتها على التطوير ومواكبة المستقبل.

وفيما يلي أجندة المنتدى:

اليوم الأول 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023:

الافتتاح

التوجهات الحديثة في الصحافة (جلسة)

إلى أين يتجه الإعلام الجديد؟ الواقع والمستقبل ضمن الخطط الإستراتيجية

ما مدى مواكبة كليات الصحافة لهذه التوجهات؟

هل تتناسب مهارات الإعلاميين الجدد مع احتياجات السوق؟

الذكاء الاصطناعي ومناهج تدريس الصحافة

صحافة البيانات

سرد القصص الصحفية من كومة البيانات

تجارب عربية في إعلام المستقبل

نظرة على واقع التدريس.. التحديات والفرص

أفضل الممارسات.. نظرة على المناهج وتقنيات التدريس الحديثة

إنتاج الفيديو للمنصات الرقمية

تجربة AJ+

أفضل الممارسات في تدريس الصحافة – تجارب عالمية (جلسة)

نظرة على المناهج الحديثة وأساليب التدريس

كيف تعد كليات الصحافة نفسها وطلبتها للمستقبل؟

ما الدور المنوط بالمدرسين من ناحية تطوير القدرات؟

كيف يتم تحديد أولويات تحديث المناهج بالنسبة للمدرسين؟

اليوم الثاني 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023:

تجارب عربية في مناهج الصحافة

تجربة كلية الإعلام الحديث/ الجامعة العربية الأميركية – فلسطين

مبادرة معهد الجزيرة للإعلام

مبادرة معهد الجزيرة لمناهج الصحافة

تدريس الصحافة والانفتاح على العلوم الاجتماعية (جلسة)

تدريس الصحافة والانفتاح على العلوم الاجتماعية.. تطور الحيز المخصص للعلوم الاجتماعية في مناهج ومعاهد وكليات الصحافة وارتباطه بقضايا الصحافة

أهمية توظيف العلوم الاجتماعية في الصحافة (زاوية المعالجة، وضع الأحداث في سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، توظيف تقنيات العلوم الاجتماعية في الميدان… إلخ).

نماذج وأمثلة لتطبيق العلوم الاجتماعية في الصحافة

ورشة عمل.. تطوير مناهج الصحافة

المناهج التعليمية وصحافة المستقبل

مصادر المعرفة العربية والأجنبية

التفكير النقدي وتدريس الصحافة

ورشة عمل.. تطوير أساليب وتقنيات تدريس الصحافة

دمج التقنيات الحديثة في تدريس الصحافة

أساليب تدريس الصحافة بين النظرية والميدان

التدريب العملي كجزء من تدريس الصحافة

التوصيات

اليوم الثالث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023:

تعريف بمعهد الجزيرة للإعلام

لقاء مع مدير غرفة الأخبار والمدير التنفيذي للقطاع الرقمي

ما تطلعات مديري غرف الأخبار والمنصات الرقمية للجيل الجديد من الصحفيين؟

ما الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟

جولة في معهد الجزيرة للإعلام وقناة الجزيرة