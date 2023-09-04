فارغاس.. من "طالبة لجوء" منحها أردوغان الجنسية التركية إلى بطلة لأوروبا

تُوج منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة بكأس بطولة أوروبا أمس الأحد، للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على المنتخب الصربي بـ3 أشواط مقابل 2 في المباراة النهائية التي جرت في بروكسل البلجيكية.

وضم المنتخب التركي في صفوفه النجمة السابقة لمنتخب كوبا ميليسا فارغاس، التي منحها الرئيس رجب طيب أردوغان الجنسية عام 2021، والتي لم تكتف باللقب ولكن توجت أيضا بجائزة أفضل لاعبة في البطولة الأوروبية.

#عاجل | منتخب سيدات #تركيا للكرة الطائرة يفوز بنهائي بطولة أوروبا بعد تفوقه على منافسه الصربي بـ3 أشواط مقابل اثنين pic.twitter.com/YY43hGP8mQ — TRT عربي (@TRTArabi) September 3, 2023

وأدلى مدرب صربيا جيوفاني جيديتي بتصريح عقب المباراة التي خسرها قائلا "لعبت ميليسا فارغاس بشكل هائل وأحدثت فارقا كبيرا لتركيا. كنا قريبين من الفوز بالمباراة لكن ذلك لم يحدث، أنا فخور بفريقي، لقد فعلوا كل ما في وسعهم".

قصة ميليسا فارغاس

ولدت ميليسا تيريسا فارغاس أبرو، في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1999 في مدينة سيينفويغوس غرب كوبا وكان والدها لاعبا لكرة اليد.

بدأت ممارسة الكرة الطائرة في الشارع في سن السادسة، ثم انضمت إلى فريق المدرسة في سن الثامنة. وفي سن الثانية عشرة بدأت التدريب مع فريق سيينفويغوس ولعبت أيضا ضمن منتخب كوبا للشباب وكان البعض يرى فيها "مستقبل كوبا" في الكرة الطائرة.

انضمت فارغاس إلى المنتخب الكوبي للسيدات وشاركت في بطولة العالم 2014 التي أقيمت في إيطاليا. وفي عام 2016 احترفت اللعب مع أحد الفرق التشيكية لموسم واحد تعرضت خلاله لإصابة في الكتف فعادت إلى كوبا لتلقي العلاج.

أعربت اللاعبة عن عدم رضاها عن فرص العلاج في بلادها ووجهت انتقادات شديدة للنظام الصحي، ودخلت في صراع قانوني مع الاتحاد المحلي للكرة الطائرة قبل أن يصدر قرار بمنعها من اللعب مع المنتخب 4 سنوات ابتداء من عام 2017، بدعوى "عدم الانضباط".

وقدمت فارغاس طلب لجوء في سويسرا بعد انضمامها إلى نادي فوليرو زيورخ، لكنها لم تستمر أكثر من موسم واحد، انتقلت بعده إلى فريق فنربخشة التركي عام 2018.

ومنذ انتقالها إلى فنربخشة حققت فارغاس إنجازات عديدة حيث حصل فريقها على المركز الثاني في بطولة كأس تركيا عام 2018-2019، والمركز الثالث في دوري أبطال أوروبا في العام ذاته.

كما حصلت مع فريقها على المركز الثاني في دوري السلاطين 2020-2021، وأيضا على جائزة "أفضل ممرر".

وفي موسم 2021-2022 حصل فريقها على دوري السلاطين بينما حصلت فارغاس على جائزة خاصة وفي موسم 2022-2023 حصل فريقها على بطولة كأس أبطال سبور توتو وعلى دوري السلاطين.

أردوغان والجنسية

أصبحت فارغاس مواطنة في الجمهورية التركية منذ منحها الجنسية بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان في 9 أبريل/نيسان 2021.

Melissa Vargas.

Küba asıllı bir sporcu.

3 yıl önce sırplar tarafından milli takıma kazandırılmak istendi fakat Sırbistan devreye girip resmî evrakları başlattığı süreçte,Erdoğan dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verip Türk Milli Takımımıza kazandırdı.

Türkiye… pic.twitter.com/PUtDO23xPQ — Ebruu🇹🇷 (@ebrucr2) September 4, 2023

في صفحتها على منصة "إكس" نشرت الناشطة الإعلامية إبروا صورة تجمع فارغاس بالرئيس أردوغان وعلقت عليها قائلة "قبل 3 سنوات، أراد الصرب ضم فارغاس إلى المنتخب الوطني وبدأت الوثائق الرسمية".

وأضافت "أثناء ذلك أصدر الرئيس أردوغان تعليمات لوزير الخارجية آنذاك مولود تشاووش أوغلو، بتجنيسها في المنتخب الوطني التركي وسلمها أردوغان بطاقة الهوية بنفسه".