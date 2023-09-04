شاهد.. شاب فلسطيني ينقذ طفلة أغلقت نافذة السيارة على رقبتها

نجح شاب فلسطيني في إنقاذ طفلة بعد أن أغلقت نافذة السيارة على رقبتها في منطقة باب الزقاق في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، في حين أشاد ناشطون بشجاعة الشاب وسرعة بديهته وحسن تصرفه.

المقطع المصور الذي انتشر على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي أظهر الطفلة وهي عالقة بنافذة سيارة والدتها بالخطأ وعلى وشك الاختناق.

وحسب المقطع، فإن الأم كانت تحاول إنقاذ طفلتها لكنها لم تتمكن من ذلك حتى لاحظ الشاب أحمد وليد خليل عايش الموقف فهرع سريعا إليها وحاول فتح النافذة وإخراج رأس الطفلة لكنه لم يستطع.

ودون أدنى تفكير، أقدم عايش على تكسير النافذة بسرعة لينقذ حياة الطفلة، وتسبب التدخل في إصابة الشاب بجروح في يده.

وعقب الواقعة نال الشاب تكريما من مدير هيئة الدفاع المدني الفلسطيني اللواء العبد إبراهيم الذي استقبله في مقر الهيئة وقدم له شهادة تقدير مشيدا بشجاعته وجرأته في إنقاذ الطفلة.

وقال مدير الدفاع المدني إن "العناية إلالهية تحققت بتدخل الشاب أحمد في الوقت الحاسم بقيامه بكسر زجاج السيارة الذي علق به رأس الطفلة مما عرضه لإصابة متوسطه في كفه".

من جانبه، قال الشاب أحمد "أي شخص في مكاني كان سيقوم بنفس الفعل".

وأشاد ناشطون بالواقعة، وعلق المدون علي سالم قائلا: "البطل الحقيقي.. شاب أحمد عايش من بيت لحم ينقذ (طفل) من الموت بعد أن أغلقت على (رأسه) نافذة السيارة".

وكتبت المدونة ميادة "الله يحميك أنت (والطفل)، خاطر بنفسه من أجل إنقاذ (طفل) تلك فلسطين، عنا (لدينا) من القلوب من يضحي بنفسه لإنقاذ روح".

ونشر الإعلامي محمد إمارة "بقوة قلب وجرأة وسرعة.. الشاب الفلسطيني أحمد عياش ينقذ حياة (طفل) من الموت بعد إغلاق نافذه السيارة على رقبته من خلال كسر زجاج النافذة بيده بسرعة كبيرة، كل الاحترام والتقدير".