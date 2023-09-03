شاهد.. لحظة انتشال رضيعة حية من تحت الأنقاض في الجزائر

وثقت مقاطع مصورة لحظة انتشال فرق الحماية المدنية لرضيعة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار شمال شرقي الجزائر.

وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" المحلية، فإن "عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق بحي طارق بن زياد ببلدية البوني بولاية عنابة شمال شرقي البلاد، انهارت أمس السبت، جراء انفجار نتج عن تسرّب الغاز في الطابق الرابع بالمبنى".

وأظهرت اللّقطات لحظة إخراج الرضيعة -التي لا يتجاوز عمرها 9 أشهر- حيّة بعد أن علقت نحو 4 ساعات تحت أنقاض المبنى المنهار، حسب بيان الحماية المدنية الجزائرية (الدفاع المدني).

ووفق البيان "تم إنقاذ 12 شخصا، بينهم 11 مصابا بحروق وشخصٌ يعاني من صدمة، وتمّ نقلهم للمستشفى لتلقّي العلاج".

وأمرت السلطات بفتح تحقيق في وقائع انفجار الغاز يشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة في المبنى، حسب بيان صادر عن النيابة العامة في عنابة.

وتشهد الجزائر، على فترات، حوادث لانفجارات الغاز، ففي ديسمبر/كانون الأول 2022، تسبب حادث انفجار للغاز بمسكن يقع في حي بوفريزي ببلدية واد قريش (الجزائر العاصمة)، في إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وانهيار جدار المسكن مع تضرر عدد من السيارات.

وحسب مختصين، فإن حوادث انفجارات الغاز تعود إلى عدة أسباب بعضها يقع على عاتق المهندسين الذين يعملون بوسائل وأنابيب ضعيفة الجودة فتفقد صلاحيتها بعد فترة وجيزة من تركيبها وتبدأ في تسريب الغاز.

وتقع بعض حوادث الانفجارات بسبب الأنابيب التي تؤمن خروج الغازات المحترقة والتي تتعرض للتلف أحيانا، بينما يتحمل عدد من أصحاب المنازل المسؤولية أيضا بسبب تجاهلهم تطبيق أدنى معايير السلامة والأمان في ما يتعلق بأماكن التهوية في بيوتهم، وفق الخبراء.