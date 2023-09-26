شاهد.. "الشاب الشيطاني" في تركيا يعتنق الإسلام ويؤدي العمرة

أصبح صانع المحتوى التركي الشهير إيفي بايجان، الملقب بـ"الشيطان"، موضوعا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع مرئي وهو ينطق بالشهادتين معلنا اعتناقه الإسلام.

وشوهد بايجان -المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "زيباني"-، في مقطع مرئي نُشر على صفحته بموقع "تيك توك" وهو ينطق الشهادة ويؤدي مناسك العمرة مرددا، "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".

كما ظهر بايجان -البالغ من العمر 18 عاما- المعروف بعدائه الشديد للإسلام، وبنشره لمحتويات بشعارات شيطانية في مقطع مرئي، وهو ينزع أقراط ثبتها على فمه، كما شارك لحظات ذهابه للعمرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات، "الله أكبر".

واشتهر بايجان بشعره الوردي، لكنه ظهر في العمرة صابغا شعره باللون الأسود، بينما تغير أسلوبه في الحديث تماما، وشوهد وهو يتوضأ ويصلي.

وسبق أن أعلن إيفي أنه كان في الواقع شيطانا، وأن عمره 456 عاما مدعيا أنه "نبي عبدة الشيطان"، وأنه قَبِل الحصان ذا القرن الوردي كإله، زاعما أن 15% من سكان تركيا سيكونون من عبدة الشيطان.

وتصدّر الحديث عن بايجان منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث علّق الصحفي جوكهان كهرمان على مظهر إيفي الجديد قائلا، "الإسلام يجعل الناس جميلين، إن الإسلام قادر على صناعة أشخاص جدد".

'Zebani' lakaplı,

Satanist Efe Beycan

Şehadet getirerek,

Müslüman oldu İslam insanı güzelleştiriyor.

Yepyeni bir insan yapıyor. pic.twitter.com/EW3H0y3RRe — Gökhan Kahraman (@GkhnKhrmann) September 25, 2023

وعلّقت هوليا يورت المتخصصة في اللغة والأدب، على توبة صانع المحتوى قائلة، "الله هو الذي يغير القلوب ويحكم القلوب، ويديرها ويضعها فيما يريد، أسأل الله أن تكون توبته دائمة".

Satanist olduğunu söyleyen Zebani ( Efe ) isimli Youtuber ve Tiktok ünlüsü umreye giderek tövbe etti. Allah, kalpleri değiştiren ve kalplere hükmeden, evirip çevirip dilediği hale sokandır. Daim olsun…#BiontechTürkiyeDavası #MevlidKandili Lahmacun Hamsi Türk Hava Yolları pic.twitter.com/eFTKnaACAP — ℋ𝓊̈𝓁𝓎𝒶 𝒴𝓊𝓇𝓉 (@hulya_yrt) September 25, 2023

وعلّقت المدونة أوزلم كرس قائلة، "آمل أن يعيش الإسلام بمعانيه الحقيقية، وألا يكون قد فعل ذلك لأجل الشهرة".

Zebani lakaplı Satanist Efe Beycan, şehadet getirerek Müslüman oldu. İnşallah gerçek manada yaşar şov için değildir. Muhammed Yakut Ankara Valiliği

Fulya Devlet Bahçeli Özlem

Ankara'da TÜBİTAK Ali Koç Arif

Cem Adrian Sinan Engin İlham Aliyev pic.twitter.com/wzVWHufBz1 — öz.Lm (@OzlemKrs) September 25, 2023

وفي تعليقها على الموضوع، استشهدت الناشطة باشاك يلدرم بالآية رقم 56 من سورة القصص "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".

Zebani lakaplı Efe Beycan,şehadet getirerek Müslüman oldu. “Allah dilediğini hidayete eriştirir.O, hidayete erecek olanları daha iyi bilendir." (Kasas,56) —

Muhammed Yakut Türk Hava Yolları Dilan Polat Fulya İstifa Cumhurbaşkanı Erdoğan #pazartesi Gıda Dedektifi Ece Ronay pic.twitter.com/thPMvngBuD — Başak Yıldırım (@withbasak) September 25, 2023

وبرزت ظاهرة عبادة الشيطان للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية في 1966 بما سُميت كنيسة الشيطان، وتطورت إلى أشكال مختلفة رافقت السحر والطقوس الغريبة في ممارستها، بدءا من التضحيات ببشر وحيوانات، وصولا إلى شرب الدماء.

وعادة ما يخلف هؤلاء شعارات في الأماكن التي يرتكبون فيها جرائمهم؛ مثل: الصلبان المعكوسة، والنجوم الخماسية التي ترمز إلى السحر، والأرقام التي ترمز إلى الشيطان.