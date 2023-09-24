قال مركز كارتر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين كارتر قاما بنزهة أمس السبت لمشاهدة مهرجان في ولاية جورجيا.

كارتر الذي سيكمل بعد أيام عامه الـ99 كان قد تولى رئاسة الولايات المتحدة مرشحا عن الحزب الديمقراطي بداية من عام 1977، ولم يتمكن من الفوز بولاية ثانية حيث خسر أمام الجمهوري رونالد ريغان.

واشتهر كارتر عالميا بعدما شهد عهده الاعتراف بالصين الشعبية وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وكذلك التوقيع على اتفاقية الحد من التسلح النووي مع الاتحاد السوفياتي السابق.

كما اشتهر على الصعيد العربي عندما أشرف عام 1979 على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن.

مهرجان سنوي

وانطلقت سيارة تقل كارتر وزوجته عبر بلدة بلينز، مسقط رأس الرئيس الأسبق، أمس السبت لحضور مهرجان الفول السوداني السنوي.

وتعد الفترة التي عاشها كارتر حتى الآن بعد ترك الرئاسة في عام 1981 أطول من أي فترة عاشها رئيس سابق بعد مغادرة البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي السنوات الأخيرة، عانى كارتر من عدة مشاكل صحية منها سرطان الجلد الذي انتشر في كبده ودماغه، لكن استجابته كانت جيدة للعلاج الذي تلقاه.

وأعلن مركز كارتر في فبراير/شباط أن الرئيس الأسبق سيتلقى خدمة رعاية المسنين و"سيقضي الوقت المتبقي (من عمره) في المنزل مع عائلته" بدلا من الخضوع لتدخل طبي إضافي.