توقيف رجل تسلق ناطحة سحاب ارتفاعها 225 مترا في لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل تسلق ناطحة السحاب "ليدنهال" التي يبلغ ارتفاعها 225 مترا، في الحي المالي وسط لندن.

وأظهرت مشاهد مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، رجلا يدعى لويس ديفيس وهو يتسلق المبنى والعمال ينظرون بدهشة من مكاتبهم.

وقال كبير المفتشين في شرطة لندن، توم فيشر، لوسائل إعلام محلية "ألقي القبض على رجل بتهمة التعدي الجسيم على ممتلكات الغير بعد تسلق مبنى ليدنهال في المدينة".

وأضاف "تم استدعاؤنا في الساعة الساعة 09:06 صباحا، وسرعان ما وضعنا طوقا حول المبنى واستقبله ضباط الشرطة على سطح المبنى".

Chief Inspector Tom Fisher, City of London Police said: “A man has been arrested for aggravated trespass after climbing up the Leadenhall building in the City. “We were called at 09:06 and quickly put a cordon in place. He was met on the roof by police officers and taken into… https://t.co/MkzavylyK0 — London Live (@LondonLive) September 22, 2023

وأفادت شرطة لندن، في منشور على منصة "إكس" أنه تم "اتهام رجل بالتسبب في إزعاج عام والتعدي الجسيم على ممتلكات الغير بعد تسلقه الجزء الخارجي من مبنى ليدنهال".

وأوضحت أنه تم "إطلاق سراح لويس ديفيس (32 عاما) في وقت لاحق بكفالة، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

A man has been charged with causing a public nuisance and aggravated trespass following climbing the outside of the Leadenhall building yesterday (22/9/2023). Louis Davis, 32, has been granted bail with conditions and will appear at Westminster Magistrates Court on 06/10/23. pic.twitter.com/zusDzVJHj5 — City of London Police (@CityPolice) September 23, 2023

وفي أبريل/نيسان 2021، حكمت محكمة في مدينة برشلونة الإسبانية على المتسلق البريطاني جورج كينغ تومبسون بدفع غرامة مالية، بعد أن تسلق فندق ميليا برشلونة سكاي الذي يبلغ ارتفاعه 116 مترا بدون استخدامه حزاما أو حبال التسلق.

وكان أول تسلق لكينغ (24 عاما) عام 2019 عندما تسلق أعلى برج في المملكة المتحدة، وهو مبنى برج جسر لندن أو ما يعرف ببرج شارد الذي يبلغ ارتفاعه 310 أمتار في العاصمة البريطانية لندن، وقضت المحكمة عليه حينها بالسجن 6 أشهر.

قصة "ليدنهال"

و"122 شارع ليدنهال" المعروف أيضا باسم مبنى ليدنهال، هو أعلى سادس ناطحة سحاب في بريطانيا وتتكون من 48 طابقا بارتفاع 225 مترا (738 قدما) في وسط لندن تم افتتاحه في يوليو/تموز 2014.

والمبنى الذي تم تشييده في الستينيات، تم هدمه عام 2007 استعدادا لإعادة تطويره وبلغت قيمة عقد التطوير 16 مليون جنيه إسترليني.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2009، بدأت عملية التطوير لكن البناء توقف بسبب الأزمة المالية، إلى أن تم إحياء المشروع مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2010.

والمبنى صممه المعماري ريتشارد روجرز على شكل إسفين ويتميز البرج بواجهة زجاجية مدببة من جانب واحد تكشف عن دعامات فولاذية، إلى جانب إطار سلم للتأكيد على المظهر الرأسي للمبنى.