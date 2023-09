توقيف رجل تسلق ناطحة سحاب ارتفاعها 225 مترا في لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل تسلق ناطحة السحاب "ليدنهال" التي يبلغ ارتفاعها 225 مترا، في الحي المالي وسط لندن.

وأظهرت مشاهد مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، رجلا يدعى لويس ديفيس وهو يتسلق المبنى والعمال ينظرون بدهشة من مكاتبهم.

وقال كبير المفتشين في شرطة لندن، توم فيشر، لوسائل إعلام محلية "ألقي القبض على رجل بتهمة التعدي الجسيم على ممتلكات الغير بعد تسلق مبنى ليدنهال في المدينة".

وأضاف "تم استدعاؤنا في الساعة الساعة 09:06 صباحا، وسرعان ما وضعنا طوقا حول المبنى واستقبله ضباط الشرطة على سطح المبنى".

