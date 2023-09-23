توقيف "تشكيل عصابي" في مصر يسرق البطاطس بطريقة مبتكرة

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يستقلون دراجاتهم النارية ويقومون بسرقة كميات كبيرة من محصول البطاطس أثناء نقله في شاحنات كبيرة تسير على الطريق العام بمحافظة القليوبية شمالي مصر.

ووثق المقطع نهب عدد من الأشخاص شحنة بطاطس، بأسلوب مبتكر في وضح النهار، حيث جرت عملية السرقة خلال سير الشاحنة فيما تناثرت مئات الحبات على الطريق.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية فإن "الواقعة حدثت في أحد الشوارع الرئيسية خلف المنطقة الصناعية بمنطقة العبور في محافظة القليوبية شمالي البلاد".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان مساء أمس الجمعة، عن اعتقال عناصر التشكيل العصابي المكون من 12 شخصا، "لقيامهم بسرقة الثمار المحمّلة على سيارات النقل بأسلوب المغافلة".

#وزارة_الداخلية أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير… pic.twitter.com/ZfIp6tQUfH — وزارة الداخلية (@moiegy) September 22, 2023

وحسب البيان، فإن التشكيل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الثمار عن طريق استقلال مركبات (دراجات نارية) والسير خلف السيارات "مستغلين سيرها بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها".

وقالت الوزارة إنها "اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، عقب ضبطهم واعترافهم بارتكاب الواقعة"، فيما تحفظت على المركبات المستخدمة في الواقعة، بما فيها 5 مركبات معروفة باسم "تروسيكل".

وبشأن العقوبة القانونية، أكد أشرف ناجي المحامي في تصريحات لصحيفة محلية، أن الواقعة تعد من السرقات البسيطة التي تدخل في نطاق الجنح ولا تخضع للقانون الجنائي رغم أن عدد المتهمين في الجريمة كبير.

وأكد المحامي أن العقوبة المنتظرة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، مستندا إلى أن المتهمين لم يحملوا سلاحا وأن جريمتهم تمت في وضح النهار.