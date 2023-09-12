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نشطاء اليمين الفرنسي يهاجمون شركة "ماكياج" روجت للمحجبات

فريق كرة القدم "الحجابيات" في فرنسا مؤسس خصيصًا من أجل النضال لحق المرأة المحجبة في ممارسة الرياضة
فريق"الحجابيات" في فرنسا ينضال لحق المرأة المحجبة في ممارسة الرياضة (مواقع التواصل الاجتماعي)
12/9/2023

هاجم ناشطون وسياسيون من اليمين الفرنسي المتطرف شركة عالمية لمستحضرات التجميل، بعد عرضها إعلانا على منصاتها يروج لـ"نضال المحجبات وحقهن في ممارسة الرياضة".

وعرض حساب شركة "سيفورا فرانس" عبر إنستغرام لقاء مع فريق كرة القدم "الحجابيات" (Les Hijabeuses)، المؤسس خصيصا من أجل النضال لحق المرأة المحجبة في ممارسة الرياضة.

وجاء في الإعلان التشويقي لقاء مع إحدى أعضاء الفريق وهي تجرب منتجات "سيفورا" وتروي تجربتها مع الفريق الذي منحها فرصة ممارسة رياضتها المفضلة والالتقاء بمن يشاركها شغفها.

وردا على ذلك؛ أطلق ناشطون وسياسيون من اليمين المتطرف الفرنسي حملة من أجل "مقاطعة منتجات سيفورا" بعد ما اعتبروه ترويجا لما سموه "الإسلاموية" عبر الحجاب.

وكتب الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني اليميني المتطرف جوليان أودول "الأنوثة لا تتوافق مع الإسلاموية. الحرية لا تتوافق مع الإسلاموية. الديمقراطية لا تتوافق مع الإسلاموية قاطعوا سيفورا".

ووجه فليب فاردون عضو حركة "استرداد فرنسا" رسالة إلى سيفورا متسائلا "هل يمكننا أن نفهم ما الذي دفعك إلى الترويج للحجاب الإسلامي في الرياضة؟ هل أنتِ متأكدة حقا من أن عملاءك يريدون أن يروا أن الخضوع للشريعة قد أصبح رمزا للحرية!؟".

في المقابل، انتقد مدونون الهجوم على الشركة، وأعلنوا دعمهم وتشجيعهم لها، وكتبت المدونة إيرفي "قطعة قماش بسيطة يمكن أن تضعهم في هذه الحالة، حتى إنهم لم يخفوا رهابهم من الإسلام. اذهبوا وتعالجوا".

وأبدت المدونة منى مالك إعجابها بالإعلان وكتبت "أتشرف بهذا الإعلان، لدي بطاقة "في آي بي" خاصة بسيفورا، سآتي يوم السبت وأنفق وأقتني أغراضا من هناك".

وقالت المدونة هيلواز إن الفيديو يعد فرصة جديدة من أجل الفاشيين للكشف عن سخافتهم وضعف أطروحاتهم عبر مقاطعة ماركات تحارب الإسلاموفوبيا والتمييز الجنسي.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على مادة أثارت الجدل تنص على "منع ارتداء الحجاب خلال المنافسات الرياضية المنظمة من طرف الاتحادات الرياضية في البلاد".

وحصلت المادة على تأييد 160 عضوا غالبيتهم من كتلة اليمين (الجمهوريين)، مقابل رفض 143 عضوا بالمجلس.

وأثارت الحادثة وقتها غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي واحتجاجات أدت إلى إنشاء فريق "الحجابيات"، الذي يناضل من أجل فكرة حق المرأة المحجبة في ممارسة الرياضة.

وفي يونيو/حزيران الماضي أيّد مجلس الدولة الفرنسي حظرا على ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي