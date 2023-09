الأكثر نشاطا في العالم.. مشهد مخيف لثوران بركان كيلاويا بهاواي

بدأ بركان كيلاويا في هاواي في الثوران مرة أخرى بعد ما يقرب من 3 أشهر من الهدوء، مع انفجار تدفقات الحمم المتوهجة داخل إحدى فوهات البركان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ورصدت الهيئة، أمس الأحد، عودة بركان كيلاويا للثوران في جزيرة "بيغ آيلاند" بالمحيط الهادي للمرة الثالثة هذا العام.

وأظهرت المقاطع المصورة تدفقات الحمم البركانية على السطح، واستمرارها في التمدد خلال الساعات الماضية، لكنها تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأعلنت إدارة الطوارئ في هاواي أن الحمم البركانية لا تشكل تهديدا للمجتمعات، بالرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس للأشخاص المعرضين لها.

At this time, lava at Kilauea is confined to the summit and does not pose a lava threat to communities. However, eruptions emit volcanic particles and gases which may create breathing problems for people exposed. Follow guidance from @Volcanoes_NPS staff if you are in the area. pic.twitter.com/RzlnzVQvwM

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) September 11, 2023