معهد الجزيرة للإعلام يطلق مشروع دعم المبادرات المستقلة "سند"

أعلن معهد الجزيرة للإعلام إطلاق مشروع دعم المبادرات المستقلة "سند"، ضمن نشاطات الإعلام من أجل التنمية، الذي يستهدف الأفراد والمؤسسات الريادية في الإعلام من أجل دعم مبادراتهم وأفكارهم لتنفيذ مشاريع إعلامية واعدة، تحمل على عاتقها دعم قضايا التنمية ورؤى التغيير الإيجابي في المجتمعات.

وقال مدير إدارة المبادرات الإعلامية في المعهد منتصر مرعي: "يسعى مشروع "سند" إلى منح دفعة انطلاق للأفراد والمؤسسات الذين يواجهون تحديات أمام عدم قدرتهم على الوصول إلى تمويل لأفكارهم الإعلامية التي يمكنها أن تفيد مجتمعاتهم وتنميتها، ويتيح هذا المشروع الفرصة أمام الشباب لاستنباط الحلول الإعلامية المناسبة وفقا للواقع الذي يعيشونه والحلول التي يرونها مناسبة لذلك".

وأضاف مرعي: "يأتي هذا المشروع كجزء من إيمان شبكة الجزيرة الإعلامية بدور الإعلام في تعزيز عملية التطوير في المجتمعات في المنطقة العربية، وإمكانية إحداث تغييرات داخل نقاط مجتمعية لا يصلها الإعلام التقليدي عبر توفير المعلومات للمجتمعات من خلال أبنائه ممن يفهمون احتياجاته بشكل أعمق".

ويهدف المشروع إلى دعم المبادرات التي تُعنى بمجالات تطوير الإعلام الرقمي من المشاريع والمبادرات التي تسعى لتعزيز وتحسين بيئة الإعلام الرقمي في مناطق جغرافية معينة، وتعنى بتطوير آليات وأدوات السرد الرقمي للقصص الصحفية، وتساعد الصحفيين على استخدام التطبيقات الرقمية في الصحافة بشكل أفضل، إلى جانب مجالات التربية الإعلامية والمشاريع والمبادرات التي تسعى لنشر بيئة التحقق من الأخبار، والتعامل بطريقة نقدية مع المحتوى الإعلامي، وتحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت.

كما يهتم المشروع بدعم مشاريع الصحافة المتخصصة والمجتمعية الساعية إلى خلق صحافة تُعنى بمجتمع معيّن وصغير لا يمتلك وسائل إعلام خاصة به، ولا يمتلك تغطية إعلامية كافية لقضاياه بمختلف تفرّعاتها، إضافة إلى المشاريع الساعية إلى نشر وتعزيز مفهوم صحافة المواطن، ورفع كفاءة المواطنين الصحفيين، كما يركز على دعم المشاريع والمبادرات الإعلامية في مجالات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويستمر استقبال طلبات التقدم للمنحة حتى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.