النزال المرتقب بين زوكربيرغ وماسك يتصدر المنصات العالمية

تصدر النزال المرتقب بين المليارديرين الأميركيين، مارك زوكربيرغ، وإيلون ماسك، المنصات العالمية خلال الساعات الماضية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصته "إكس" (تويتر سابقا)، وستذهب أرباحه للأعمال الخيرية.

وأكد ماسك عبر حسابه على "إكس" صباح اليوم الأحد، أنه يستعد للنزال بكل جدية، قائلا "أنا أرفع الأثقال طوال اليوم وأستعد للقتال"، مضيفا "ليس لدي وقت، ولذلك أُحضرها للعمل".

وحظيت تغريدات "ماسك" باهتمام كبير من رواد المنصات، حيث أكد مدونون حماسهم لتلك المواجهة، التي أكدها ماسك، بعد شكوكهم حول إقامتها منذ الإعلان عنها.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.

Don’t have time to work out, so I just bring them to work.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023