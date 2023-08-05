كشفه ولعه بنابولي وكرة القدم.. الشرطة الإيطالية تعتقل أحد أهم المجرمين الهاربين

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم السبت أن أحد المجرمين الهاربين المدرجين على قائمة أهم المطلوبين لديها ألقي القبض عليه في اليونان، بعدما فضحه ولعه بكرة القدم واحتفاله بفوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وقال بيان للشرطة إن فنتشينتسو لابورتا (60 عاما) كان هاربا منذ 11 عاما، ويعد "على صلة وثيقة" بمنظمة كامورا للجريمة المنظمة في مدينة نابولي (جنوبي إيطاليا).

وحُكم عليه غيابيا بالسجن 14 عاما لدوره مع مجموعة متخصصة في التهرب الضريبي والاحتيال. وقالت الشرطة في نابولي إنها "لم تيأس أبدًا (في البحث عنه) وانتظرته ليرتكب زلّة".

وأضافت أنها عثرت عليه في جزيرة كورفو اليونانية، وأن "ما خانه هو شغفه بكرة القدم ونابولي".

فبعد 33 عاما من الانتظار، حقق نادي نابولي لقب الدوري الإيطالي في مايو/أيار الماضي للمرة الأولى منذ أيام الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

وحسب البيان، فإن لابورتا لم يقاوم شغف الاحتفال، وتعرفت عليه الشرطة في صورة التقطت خارج مطعم، "حيث شوهد المطلوب وهو يحمل وشاحا باللونين الأبيض والأزرق للفريق ويلوّح به عاليا".

وكان لابورتا يرتدي قبعة بيسبول، لكن المحققين كانوا متأكدين من أنه هو، وبمساعدة من زملائهم اليونانيين بدؤوا تتبعه، وتمكنوا من توقيفه عندما كان يستقلّ دراجته النارية.

وقالت الشرطة اليونانية إن عملية الاعتقال تمت يوم الجمعة.