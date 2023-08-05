شاهد.. إنقاذ طفل من داخل لوحة إعلانات في تركيا

أنقذت فرق الدفاع المدني التركية طفلا علق داخل إحدى اللوحات الإعلانية أثناء اللعب مع أصدقائه في منطقة سيهان بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وفي مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل والإعلام المحلي أمس الجمعة ظهر الطفل التركي روزغار أوموت البالغ من العمر 11 عاما في مشهد غريب وهو محشور داخل لوحة إعلانية.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde reklam panosuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. pic.twitter.com/eBo25Ba4AY — Radyo 80 🇹🇷 (@radyo80) August 4, 2023

وقع الحادث في ساعات المساء على الرصيف التابع للبلدية في شارع محمد صالح بحي نامق كمال في منطقة سيهان بولاية أضنة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل -الذي كان يلعب في الشارع مع أصدقائه- دخل اللوحة الإعلانية وبابها مفتوح، وبعد دخوله أغلق الباب فجأة ولم يتمكن من الخروج.

وقام الأقارب -الذين رأوا الطفل عالقا داخل اللوحة الإعلانية- بإبلاغ مركز الطوارئ في الولاية، حيث هرع رجال الدفاع المدني والمسعفون إلى مكان الحادث.

وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة قيام رجال الإطفاء بإنقاذ الطفل الذي بدت عليه علامات الخوف والفزع وكان يذرف الدموع بشدة.

Reklam panosunda mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardıhttps://t.co/8vqzjNke6p pic.twitter.com/vgi69GQTKe — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 5, 2023

وتجمع سكان الحي في المنطقة وتابعوا باهتمام أعمال الإنقاذ التي قام بها رجال الدفاع المدني، وبعد ذلك تم تسليم الطفل إلى أسرته بعد أن تم فحصه من قبل الفريق الصحي.