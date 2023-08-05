منوعات|تركيا

شاهد.. إنقاذ طفل من داخل لوحة إعلانات في تركيا

أنقذت فرق الإطفاء التركية الطفل روزغار أوموت الذي علق داخل لوحة إعلانية
الطفل روزغار أوموت علق داخل لوحة إعلانية أثناء اللعب مع أصدقائه في ولاية أضنة جنوبي تركيا (وكالة الأناضول)
5/8/2023

أنقذت فرق الدفاع المدني التركية طفلا علق داخل إحدى اللوحات الإعلانية أثناء اللعب مع أصدقائه في منطقة سيهان بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وفي مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل والإعلام المحلي أمس الجمعة ظهر الطفل التركي روزغار أوموت البالغ من العمر 11 عاما في مشهد غريب وهو محشور داخل لوحة إعلانية.

وقع الحادث في ساعات المساء على الرصيف التابع للبلدية في شارع محمد صالح بحي نامق كمال في منطقة سيهان بولاية أضنة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل -الذي كان يلعب في الشارع مع أصدقائه- دخل اللوحة الإعلانية وبابها مفتوح، وبعد دخوله أغلق الباب فجأة ولم يتمكن من الخروج.

وقام الأقارب -الذين رأوا الطفل عالقا داخل اللوحة الإعلانية- بإبلاغ مركز الطوارئ في الولاية، حيث هرع رجال الدفاع المدني والمسعفون إلى مكان الحادث.

وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة قيام رجال الإطفاء بإنقاذ الطفل الذي بدت عليه علامات الخوف والفزع وكان يذرف الدموع بشدة.

وتجمع سكان الحي في المنطقة وتابعوا باهتمام أعمال الإنقاذ التي قام بها رجال الدفاع المدني، وبعد ذلك تم تسليم الطفل إلى أسرته بعد أن تم فحصه من قبل الفريق الصحي.

المصدر : الجزيرة + الصحافة التركية + مواقع التواصل الاجتماعي