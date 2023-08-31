معهد الجزيرة ينظم منتدى كليات الصحافة في العالم العربي منتصف أكتوبر

ينظم معهد الجزيرة للإعلام -بالشراكة مع جامعة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)- منتدى كليات الصحافة في العالم العربي بين 14- 16 أكتوبر/تشرين 2023 المقبل، متضمنا مسابقة لفائدة طلبة الصحافة للمشاركة في فعالياته.

ويأتي إشراك الطلبة من إيمان المعهد بضرورة تشخيص حاجياتهم وتقييم تجاربهم في التعلم بكليات ومعاهد متنوعة تنتمي إلى العالم العربي بمعية باقي المتدخلين الآخرين في عملية التدريس. وتركز المواضيع على مناهج التدريس والتحول الرقمي، وواقع تدريس الصحافة، والتجارب العربية في تدريس الصحافة، وتدريس الصحافة والانفتاح على العلوم الاجتماعية.

وينتهي استقبال التقديمات للمسابقة بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول، والتي ستعرض على لجنة تحكيم تضم صحفيين وأكاديميين ينتمون إلى شبكة الجزيرة الإعلامية.

ويسعى منتدى كليات الصحافة إلى تأسيس مِنَصة لتبادل الخبرات والتجارب وإبراز قصص النجاح في تطوير المناهج، وتشجيع البحث العلمي ومواكبة التطور التقني في الإنتاج الصحفي وفي تدريس الصحافة.

ويتناول المنتدى التوجهات الحديثة في مهنة الصحافة والانفتاح على العلوم الاجتماعية، والبحث عن أفضل سبل ومبادرات تطوير التدريس في كليات الصحافة العربية عن طريق استعراض تجارب عالمية وعربية.

وهو يشكل فرصة لتعزيز التواصل بين كليات ومعاهد الصحافة في العالم العربي، وإطلاق حوار دائم بشأن التحديات الراهنة سعياً لتمكين الطلبة من أدوات العبور إلى المستقبل، وتقديم صحافة معمقة تعيد الاعتبار لدورها في الرقابة وتحقيق الصالح العام.