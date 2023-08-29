شاهد.. انهيار صخري يقطع حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا

تسبب انهيار صخري كبير في وادي موريان بجبال الألب في قطع حركة السكك الحديدية بين فرنسا وإيطاليا.

وحسب ما ذكرت صحف فرنسية، فقد "أدى الانهيار الذي ضرب أحد الطرق الرئيسية في منطقة سافوي الواصلة بين فرنسا وإيطاليا إلى قطع حركة السكك الحديدية بين البلدين على مستوى منطقة موريان".

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد شهود العيان كتلا صخرية ضخمة مصحوبة بالغبار وهي تنهار من أعلى قمة مرتفع باتجاه الطريق الرئيسي جنوب شرق فرنسا.

وأوضح رئيس مركز جبال الألب الشمالية بوكالة الأرصاد الجوية الفرنسية دينيس رويلا أن الانهيار الأرضي وقع خلال "فترة ممطرة مع جريان كبير للمياه أعقب موجة حارة ضربت جميع جبال الألب".

من جانبها، قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية إن "الانهيار الأرضي أدى إلى تعليق جميع القطارات العابرة للحدود على خط شامبيري-تورينو، وكذلك القطارات الإقليمية في وادي موريان على الأقل حتى يوم غد الأربعاء".

كما تم إغلاق نفق فريجوس، الذي يربط فرنسا وإيطاليا تحت جبال الألب، أمام الشاحنات الثقيلة التي يزيد وزنها عن 3.5 أطنان في الاتجاهين، ونُصح سائقوها باستخدام نفق مونت بلانك أو الطريق السريع بدلا من ذلك.

وأشار وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أن عودة الأمور لوضعها الطبيعي بعد الانهيار قد تستغرق عدة أيام، مضيفا أنهم يعملون بجد لاستعادة حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان الأولوية المطلقة لسلامة الجميع.

Après l’éboulement massif intervenu hier en #Maurienne, nos services publics sont mobilisés pour rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Priorité absolue à la sécurité de tous ; un retour à la normale nécessitera plusieurs jours. pic.twitter.com/vcVPjzzUf3 — Clement Beaune (@CBeaune) August 27, 2023

ويحذر العلماء من أن تسلق جبال الألب والتجول بينها أصبحا أكثر خطورة بسبب التغير المناخي، حيث إن هيكل القمم تعرض للتغيير بسبب أنماط الطقس المتغيرة.