مشاهد مروعة لانهيار مبانٍ في الهند بفعل الانزلاقات الطينية

أظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي انهيار مجموعة من المباني في منطقة "كولو" بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند نتيجة الأمطار والفيضانات التي تشهدها المنطقة الجبلية منذ أيام، والتي تسببت بانزلاقات طينية شديدة.

وحسب مقاطع الفيديو الملتقطة، فإن الانزلاقات الطينية تحركت وهدمت مبانٍ كبيرة، بالقرب من موقف للحافلات في بلدة آني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن أحد المباني كان يضم مصرفين.

Several buildings collapsed in Anni of Kullu district in Himachal Pradesh pic.twitter.com/qJZurRnSY9 — Weatherman Shubham (@shubhamtorres09) August 24, 2023

وسجلت مدينة شيملا، وهي المدينة الأخرى الأكثر تضررا من الأمطار، تهاطل 190 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه، قال رئيس وزراء إقليم هيماشال براديش، سوخفيندر سينغ سوخو، إن السلطات أخلت المباني قبل يومين.

Disturbing visuals emerge from Anni, Kullu, depicting a massive commercial building collapsing amidst a devastating landslide. It's noteworthy that the administration had identified the risk and successfully evacuated the building two days prior. pic.twitter.com/cGAf0pPtGd — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 24, 2023

وذكرت صحف محلية أن عدد القتلى في الولاية بلغ 238 شخصا في حين لا يزال نحو 40 آخرين في عداد المفقودين منذ هبوب الرياح الموسمية على الولاية في 24 يونيو/حزيران الماضي تلك التي رافقتها أمطار وسيول غزيرة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرارا جسيمة وإغلاق مئات الطرق السريعة وتعطيل المؤسسات التعليمية.

وهذا العام، تضرر إجمالي 2022 منزلا بشكل كامل في هيماشال براديش، وتعرض 9615 منزلا لأضرار جزئية، مع حدوث 113 انهيارا أرضيا في موسم الرياح الموسمية.

وتجاوز منسوب المياه في نهر جامونا، الذي يتدفق عبر العاصمة الهندية، رقما قياسيا لم يشهده منذ أربعين عاما، ووصل إلى 207.71 أمتار.