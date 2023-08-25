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مشاهد مروعة لانهيار مبانٍ في الهند بفعل الانزلاقات الطينية

People look on after several buildings that had recently developed cracks and were evacuated, collapsed following heavy rains in Anni, Kullu district, Himachal Pradesh, India, Thursday, Aug.24, 2023. No casualties were reported. (AP Photo)
انهيار مبانٍ في منطقة "كولو" بولاية هيماشال براديش شمال الهند نتيجة الأمطار والفيضانات (أسوشيتد برس)
25/8/2023

أظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي انهيار مجموعة من المباني في منطقة "كولو" بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند نتيجة الأمطار والفيضانات التي تشهدها المنطقة الجبلية منذ أيام، والتي تسببت بانزلاقات طينية شديدة.

وحسب مقاطع الفيديو الملتقطة، فإن الانزلاقات الطينية تحركت وهدمت مبانٍ كبيرة، بالقرب من موقف للحافلات في بلدة آني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن أحد المباني كان يضم مصرفين.

وسجلت مدينة شيملا، وهي المدينة الأخرى الأكثر تضررا من الأمطار، تهاطل 190 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه، قال رئيس وزراء إقليم هيماشال براديش، سوخفيندر سينغ سوخو، إن السلطات أخلت المباني قبل يومين.

وذكرت صحف محلية أن عدد القتلى في الولاية بلغ 238 شخصا في حين لا يزال نحو 40 آخرين في عداد المفقودين منذ هبوب الرياح الموسمية على الولاية في 24 يونيو/حزيران الماضي تلك التي رافقتها أمطار وسيول غزيرة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرارا جسيمة وإغلاق مئات الطرق السريعة وتعطيل المؤسسات التعليمية.

وهذا العام، تضرر إجمالي 2022 منزلا بشكل كامل في هيماشال براديش، وتعرض 9615 منزلا لأضرار جزئية، مع حدوث 113 انهيارا أرضيا في موسم الرياح الموسمية.

وتجاوز منسوب المياه في نهر جامونا، الذي يتدفق عبر العاصمة الهندية، رقما قياسيا لم يشهده منذ أربعين عاما، ووصل إلى 207.71 أمتار.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي