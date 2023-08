مشاهد مروعة لانهيار مبانٍ في الهند بفعل الانزلاقات الطينية

أظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي انهيار مجموعة من المباني في منطقة "كولو" بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند نتيجة الأمطار والفيضانات التي تشهدها المنطقة الجبلية منذ أيام، والتي تسببت بانزلاقات طينية شديدة.

وحسب مقاطع الفيديو الملتقطة، فإن الانزلاقات الطينية تحركت وهدمت مبانٍ كبيرة، بالقرب من موقف للحافلات في بلدة آني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن أحد المباني كان يضم مصرفين.

Several buildings collapsed in Anni of Kullu district in Himachal Pradesh pic.twitter.com/qJZurRnSY9

وسجلت مدينة شيملا، وهي المدينة الأخرى الأكثر تضررا من الأمطار، تهاطل 190 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه، قال رئيس وزراء إقليم هيماشال براديش، سوخفيندر سينغ سوخو، إن السلطات أخلت المباني قبل يومين.

Disturbing visuals emerge from Anni, Kullu, depicting a massive commercial building collapsing amidst a devastating landslide.

It's noteworthy that the administration had identified the risk and successfully evacuated the building two days prior. pic.twitter.com/cGAf0pPtGd

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 24, 2023