بلديةٌ تركيةٌ توزع مئات الهدايا على أطفال صلّوا بالمسجد 30 يوما

وزعت بلدية جانيك في تركيا، دراجات هوائية على مجموعة من الأطفال الذين التزموا بالصلاة في المسجد طيلة 30 يوما، ضمن مشروع "هيا يا أطفال إلى المسجد نمرح ونلعب" الذي يهدف لتشجيعهم على صلاة الجماعة.

ونشرت بلدية جانيك ورئيسها ووسائل إعلام تركية، مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق توزيع الدراجات الهوائية للأطفال، التي بلغ عددها 1160 دراجة.

وحضر المئات من الأطفال وأسرهم حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في ساحة عدنان مندريس للديمقراطية في بلدية جانيك بمدينة سامسون على ساحل البحر الأسود شمال تركيا، وأظهرت المقاطع فرحة الأطفال الكبيرة بهذه الدراجات.

من جهتها قالت بلدية جانيك بتغريدة عبر حسابها بمنصة "إكس"، "قدمنا هدايا لأطفالنا الذين جاؤوا إلى مساجدنا لمدة 30 يوما"، وأوضحت أن الهدايا كانت عبارة عن دراجات وأجهزة لوحية.

Çocuklarımız hediyelerine kavuştu. 🤗 Protokol üyelerimizin ve değerli misafirlerimizin katılımlarıyla #HaydiÇocuklarGüleOynayaCamiye projemizin ödül törenini gerçekleştirdik. 🎁 Yaz tatilinde ++ pic.twitter.com/geWKiWz6ny — Canik Belediyesi (@samsuncanikbld) August 22, 2023

وقال عمدة جانيك، إبراهيم سانديكشي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية "لقد ملأ أطفالنا جميع مساجد منطقتنا باهتمام وفرح كبيرين.. فمن صلاة الصبح إلى العشاء، ملؤوا المساجد، وبهذا المشروع، شجعنا أطفالنا على اكتساب عادة الصلاة ومنحناهم الهدايا لتشجيعهم".

Emek verdiler, hediyelerine kavuştular. 🎁🥳 Buraya çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz unutulmaz bir gün bırakıyorum. 🤗#HaydiÇocuklarGüleOynayaCamiye#Canik pic.twitter.com/K9Jk6wp6gb — İbrahim Sandıkçı (@ibrahimsandikci) August 24, 2023

وأضاف سانديكشي "حاولنا أيضا المساهمة في تنمية القيم الأخلاقية مثل الانضباط الذاتي والمسؤولية والنظام، وأظهرنا لهم أنهم يستطيعون بالفعل تحقيق شيء ما".