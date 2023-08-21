دورة "الصحافة الاستقصائية".. جديد التعليم الإلكتروني التابع لمعهد الجزيرة للإعلام

أطلقت منصة الجزيرة للتعليم الإلكتروني دورة الصحافة الاستقصائية التي يقدّمها "فيل ريس" مدير وحدة التحقيقات الاستقصائية بشبكة الجزيرة الإعلامية.

وتتكون الدورة من 13 درسا، تُراوح بين الجوانب النظرية والعملية التي يحتاجها الصحفيون لإنتاج تحقيقاتهم الاستقصائية.

وتنطلق الرحلة بتعريف المتدربين بمواصفات السرد الاستقصائي، ومن أين تأتي أفكار التحقيقات. كما يفصّل المدرب مفاهيم تحقيقات المصادر المفتوحة، والتحقيقات المعتمدة على الحوسبة.

والدورة لا تقتصر على الجوانب المعرفية فقط، بل يشارك مدير وحدة التحقيقات الاستقصائية مع المتدربين آليات البحث عن القصص الاستقصائية وكيفية روايتها استنادا إلى الفرضيات.

ويجيب أيضا عن أسئلة عدة منها كيفية برمجة بحث على الإنترنت لأغراض الصحافة الاستقصائية، وتوظيف البيانات خلال عملية التقصي، وحماية المصادر وتأمين المعلومات الرقمية.

وكأيّ من الأشكال الصحفية المختلفة، تخضع الصحافة الاستقصائية إلى ضوابط أخلاقية، يشرحها المدرب في هذه الدورة، ويركّز على كيفية التعامل مع الوثائق المسرّبة، وهل يجوز للصحفي اتباع أساليب التمويه والتصوير الخفي لكشف التجاوزات.

وعلى صعيد آخر، نشرت منصة الجزيرة للتعليم الإلكتروني على واجهتها الإنجليزية خلال أغسطس/آب دورة "الصحافة الرياضية" (Sports Journalism) يقدّمها المحرر بالجزيرة الإنجليزية فراس غني.

ويتعرّف المتدربون في هذه الدورة على أساسيات كتابة التقارير الرياضية، وكيفية تجاوز الملعب للعثور على قصص تهمّ الإنسان.

كما يكتسبون مهارات إجراء المقابلات الميدانية، والتخطيط لتغطية الأحداث الرياضية، وتوظيف البيانات في الصحافة الرياضية.

يشار إلى أن منصة الجزيرة للتعليم الإلكتروني درّبت منذ بداية السنة الجارية ما يزيد على 6400 متدرب.