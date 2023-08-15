تهاجم مزارع المواطنين ومنازلهم.. السعودية تطلق حملة تستهدف قردة البابون

أطلقت المملكة العربية السعودية حملة للإمساك بقرود البابون وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان بعد تكرار هجماتها على مزارع المواطنين ومنازلهم في البلاد.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية -على صفحته بمنصة "إكس"- القبض على أعداد كثيرة من قرود البابون، عبر دوريات ميدانية تنفذها فرق فنية متخصصة.

٣٠ فرقة ميدانية من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية لمعالجة تزايد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة. #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/Ot8Bpj6eY1 — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 14, 2023

وتحت شعار "مرحلة المعالجة الجذرية"، وزع المركز 30 فرقة لمعالجة تزايد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة عبر إبعادها عن المناطق المأهولة لضمان عدم عودتها.

وأوضح المركز أن هذه المعالجات مبنية على دراسات علمية سبق اعتمادها بمشاركة خبراء محليين ودوليين وضعت خط الأساس للمعالجة وتتم في سبيل "إعادة التوازن البيئي للمدن السعودية".

عمل جاد وجهد مشاهد، تقييم هنا، ودراسة هناك، واطلاق في مكان أخر، لنتعاون مع هذه الجهود، التي يقدمها المركز @NCW_center من أجل بيئة وطن جاذبة مستدامة، ونتوقف عن بعض السلوك الاستهتاري في تغذية البابون، والصيد والاحتطاب، شعارنا #بيئتنا_مسئوليتنا في #حملة_ابعاد_البابون pic.twitter.com/PsdArDu0zl — محمد الشايع (@Mshayaa45) August 14, 2023

والشهر الماضي، أشار حساب التواصل الحكومي في السعودية إلى التداعيات الناجمة عن تزايد أعداد قرود البابون، التي تتجاوز 40 ألفا، وتتمثل أضرارها في مهاجمة السكان، ونقل الأمراض والفيروسات، مما تسبب في الإخلال بالتوازن البيئي، وإتلاف المحاصيل الزراعية.

حلولٌ ودراسات علمية وضعها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لمعالجة مشكلة تزايد قرود البابون في المناطق المتضررة بالمملكة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/7BfeAM9pxi — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 28, 2023

وقبلها، أعلنت السلطات السعودية فرض غرامة مالية تقدر بـ500 ريال سعودي (133 دولارا) على من يطعم تلك القرود.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية :

يعد إطعام قرود البابون سلوكًا مخالفًا

لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية

يستوجب غرامة مالية تبلغ 500 ريال. pic.twitter.com/hDobaMRpP8 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 4, 2023

إطعام قرود البابون يعرضك للعقوبة. #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/zDZcfmCuad — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 1, 2023

ويتعرض بعض المواطنين في السعودية لهجمات من قرود البابون، وكان من بينهم أمين منطقة عسير عبد الله الجالي، حسب ما نشرت وسائل إعلام محلية.

فيديو | بجروح بالغة نقل على إثرها للمستشفى.. قرود "البابون" تهاجم مواطنا وأفراد عائلته داخل منزله في الباحة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/l00wxP9zql — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2022

وتمتد مشكلة تزايد قرود البابون وانتشارها في المناطق المأهولة لأكثر من 4 عقود، قبل أن يعلن المركز تصديه لها بإطلاق برنامج معالجة طموح يتم تنفيذه على 3 مراحل، بدأت بدراسة ميدانية لحصر الأعداد والمشاكل وتحديد خط الأساس، ثم عمليات المعالجة المتكاملة، وتنتهي بمرحلة استدامة الحلول.

وعام 2022، أعلن المركز انطلاق جهود المعالجة مؤكدًا اعتماده حلولا جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتتضمن الحلول إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.

وتعد قرود البابون من أكبر القرود في العالم التي تمتاز ببنيتها القوية، وتوجد منها 5 أنواع مختلفة: الزيتوني والأصفر والتشاكما وغينيا والمقدسة.

ويبلغ متوسط عمر قرد البابون 30 عاما في البرية، ويتميز بأنفه الذي يشبه أنف الكلب، وفكين قويين، وأسنان حادة تساعده في الدفاع عن نفسه من الخطر.