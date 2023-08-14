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شاهد- طوفان من الطين يثير الذعر في شوارع باردونيكيا الإيطالية

epa10799967 People work to clear out mud in Bardonecchia, Italy, 14 August 2023, the day after heavy rain caused a landslide and mudslide in the Italian Alps. At least 100 people were evacuated and accommodated in a camp set up by the Red Cross. EPA-EFE/TINO ROMANO
تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيار طيني بجبال الألب الإيطالية (الأوروبية)
14/8/2023

اجتاح طوفان هائل من الطين مدينة باردونيكيا الإيطالية الواقعة بالقرب من الحدود مع فرنسا إثر موجة من الأمطار الغزيرة التي تضرب جبال الألب الإيطالية منذ أيام وتسببت في انهيارات أرضية.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة تورينو شمالي البلاد أمس الأحد ارتفع منسوب نهر ريو ميردوفين في باردونيكيا.

وبحسب التحليلات الأولية للخبراء، فإنه في أعقاب فيضان النهر بدأت موجة الطين تتحرك، مما جعل كميات هائلة من الطين تتدفق باتجاه المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو مدى الدمار الذي أحدثته موجة فيضانات الطين التي جرفت السيارات في شوارع المدينة.

وبات الوصول إلى المدينة صعبا للغاية، ولا تزال العديد من الجسور غير سالكة، وحاولت الأجهزة المختصة إنشاء ممرات مؤقتة لمرور سيارات الطوارئ.

وحسب آخر المعلومات، فقد تم إجلاء حوالي 120 شخصا من منازلهم نحو فنادق، وتم تنظيم معسكر للصليب الأحمر في صالة للألعاب الرياضية.

وأكدت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإيطالية على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الجهود متواصلة لإجلاء 50 شخصا تقطعت بهم السبل بسبب الانهيارات الأرضية.

وقال ألبرتو سيريو حاكم منطقة بيدمونت في منشور على فيسبوك إن الانهيار الطيني تسبب في أضرار كبيرة، فيما قال أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن الحكومة ستقدم الدعم لعملية التنظيف.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإيطالية