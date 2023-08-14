شاهد- طوفان من الطين يثير الذعر في شوارع باردونيكيا الإيطالية

اجتاح طوفان هائل من الطين مدينة باردونيكيا الإيطالية الواقعة بالقرب من الحدود مع فرنسا إثر موجة من الأمطار الغزيرة التي تضرب جبال الألب الإيطالية منذ أيام وتسببت في انهيارات أرضية.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة تورينو شمالي البلاد أمس الأحد ارتفع منسوب نهر ريو ميردوفين في باردونيكيا.

وبحسب التحليلات الأولية للخبراء، فإنه في أعقاب فيضان النهر بدأت موجة الطين تتحرك، مما جعل كميات هائلة من الطين تتدفق باتجاه المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو مدى الدمار الذي أحدثته موجة فيضانات الطين التي جرفت السيارات في شوارع المدينة.

وبات الوصول إلى المدينة صعبا للغاية، ولا تزال العديد من الجسور غير سالكة، وحاولت الأجهزة المختصة إنشاء ممرات مؤقتة لمرور سيارات الطوارئ.

وحسب آخر المعلومات، فقد تم إجلاء حوالي 120 شخصا من منازلهم نحو فنادق، وتم تنظيم معسكر للصليب الأحمر في صالة للألعاب الرياضية.

وأكدت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإيطالية على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الجهود متواصلة لإجلاء 50 شخصا تقطعت بهم السبل بسبب الانهيارات الأرضية.

وقال ألبرتو سيريو حاكم منطقة بيدمونت في منشور على فيسبوك إن الانهيار الطيني تسبب في أضرار كبيرة، فيما قال أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء الإيطالي إن الحكومة ستقدم الدعم لعملية التنظيف.