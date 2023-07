مغامرة تجوال مؤلمة.. العثور على أميركية عالقة في الوحل بعد أسبوع من فقدانها

لم يكن الأسبوع الماضي عاديا بالنسبة للشابة الأميركية إيما تيتوسكي (31 عاما)، فقد تحوّلت مغامرة تجوال كانت تقوم بها إلى حادثة مؤلمة بعد أن علقت في وحل مستنقعات متنزه عمومي.

وتشير تفاصيل الحادثة -التي نشرتها صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية- إلى أن عائلة الشابة أبلغت الشرطة عن اختفائها في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الشابة -المنحدرة من ولاية ماساشوستس- فقدت في منتصف النهار تقريبا، بعد أن شوهدت آخر مرة بالقرب من منزلها في ستوتون؛ وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 29 ألف نسمة، وتقع على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب بوسطن.

وإلى جانب إبلاغه الشرطة، شارك شقيق إيما خبر اختفاء شقيقته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعُرفت إيما بشغفها بالتجوال الذي أخذها غالبًا إلى ضفاف بحيرتي باينوود في ستوتون وماسابوغ في شارون.

وبسبب عدم حملها هاتفها المحمول، استغرق البحث عنها أسبوعا كاملا لمعرفة إذا كانت بخير.

ووحدها الصدفة أسهمت في العثور عليها، إذ سمع عدد من الأشخاص -المولعين بالصيد والتجوال وركوب الدراجات- خلال تنزههم في حديقة بوردرلاند (على بعد 50 ميلا جنوب بوسطن) صوت امرأة تصرخ طلبا للمساعدة.

Emma Tetewsky had been missing since June 25. https://t.co/R7hZt7E7Mt

وبسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى المرأة العالقة في وحل المستنقعات، اضطر المتنزهون إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، التي تدخلت بمعداتها الخاصة وتمكنت من إنقاذها.

وحين توجّهت فرق الإنقاذ إلى إيما "كانت واعية ويقظة، وعلى الفور تمّ نقلها في سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب للمراقبة"، وفقا لتصريحات شرطة ستوتون.

The week-long search for a missing Stoughton woman reached a joyous conclusion after Emma Tetewsky was found "conscious and alert" in Borderland State Park Monday. https://t.co/wTCLWzLyDf pic.twitter.com/nb4okJDfye

— Boston 25 News (@boston25) July 3, 2023