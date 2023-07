عُرف بتسلق ناطحات السحاب.. مغامر فرنسي يسقط من الطابق الـ68 ويلقى حتفه

لقي مغامر فرنسي معروف بتسلق ناطحات السحاب في جميع أنحاء العالم، حتفه بعد سقوطه من الطابق الـ68 بمبنى في هونغ كونغ، وفقا لما نقلته صحف أجنبية.

وكان الشاب المغامر ريمي لوسيدي البالغ من العمر 30 عاما، في مجمّع برج "تريغونتر" في هونغ كونغ، وبحسب المحققين فقد وصل إلى المبنى مساء أمس الأحد وأخبر حارس الأمن أنه كان يزور صديقا في الطابق الـ40.

ووفقا لمصادر صحفية محلية، فإن المحققين يعتقدون أن لوسيدي شقّ طريقه إلى طابق علوي لالتقاط صورة سلفي توثّق وصوله لأعلى نقطة في البرج السكني.

Remi Lucidi death: French daredevil known for skyscraper stunts plummets to death from 68th floorhttps://t.co/SLDaDzaT5R

— The Independent (@Independent) July 31, 2023