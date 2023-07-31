عُرف بتسلق ناطحات السحاب.. مغامر فرنسي يسقط من الطابق الـ68 ويلقى حتفه

لقي مغامر فرنسي معروف بتسلق ناطحات السحاب في جميع أنحاء العالم، حتفه بعد سقوطه من الطابق الـ68 بمبنى في هونغ كونغ، وفقا لما نقلته صحف أجنبية.

وكان الشاب المغامر ريمي لوسيدي البالغ من العمر 30 عاما، في مجمّع برج "تريغونتر" في هونغ كونغ، وبحسب المحققين فقد وصل إلى المبنى مساء أمس الأحد وأخبر حارس الأمن أنه كان يزور صديقا في الطابق الـ40.

ووفقا لمصادر صحفية محلية، فإن المحققين يعتقدون أن لوسيدي شقّ طريقه إلى طابق علوي لالتقاط صورة سلفي توثّق وصوله لأعلى نقطة في البرج السكني.

Remi Lucidi death: French daredevil known for skyscraper stunts plummets to death from 68th floorhttps://t.co/SLDaDzaT5R — The Independent (@Independent) July 31, 2023

وبيّنت أن المتسلق الفرنسي حوصر في الخارج وبدأ بشكل محموم في الطرق على أحد النوافذ، مما أثار استغراب خادمة كانت بالداخل، ومع غياب أي استجابة أو مساعدة فقد لوسيدي توازنه وسقط ليموت على الفور.

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وبعد الحادث عثرت الشرطة على كاميرا لوسيدي الرياضية في مكان الحادث، التي كانت تحتوي على مقاطع فيديو للرياضات خطرة، في حين لم يتم بعد إصدار بيان رسمي بشأن أسباب وفاة الشاب المغامر.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مالكة النزل الذي كان لوسيدي يقيم فيه قولها: "لقد كان يتمتع بصحة جيدة ولائقة ووجه سعيد، أشعر بالحزن الشديد".

وقبل وفاته بفترة وجيزة، نشر لوسيدي المعروف أيضا باسم "ريمي إينيغما"، صورة لأفق هونغ كونغ على ملفه الشخصي على تطبيق "إنستغرام".

وبحسب صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاول لوسيدي القيام بأعمال مثيرة في أجزاء مختلفة من العالم، مثل تسلقه أعلى قمم ناطحات السحاب في بلغاريا والبرتغال وفرنسا وأوكرانيا ودبي.