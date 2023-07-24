معهد الجزيرة للإعلام الشريك الإعلامي لـ"مهندس المستقبل"

شارك معهد الجزيرة للإعلام في النسخة الثانية من مبادرة "مهندس المستقبل" باعتباره الشريك الإعلامي للمبادرة التي أشرفت عليها وزارتا الرياضة والشباب، والتربية والتعليم والتعليم العالي القطريتان، ورعتها هيئة "أشغال" العامة القطرية.

وقال حمد الحول مدير إدارة التخطيط والمشاريع بالمعهد إن وحدة الإنتاج بمعهد الجزيرة للإعلام قدمت تغطية إعلامية متكاملة لمبادرة "مهندس المستقبل" في نسخته الثانية، متضمنة إعداد وتصوير وإنتاج مواد مرئية وتغطية للحفل الختامي.

وأشار الحول إلى أن وحدة الإنتاج قامت بتغطية وتنفيذ عدد كبير من الفعاليات المحلية بدولة قطر، على سبيل المثال: مهرجان أيام الدوحة للتعلم التابع لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، وبطولة المدارس الـ15 للروبوت التي نظمها النادي العلمي القطري في شهر مارس/آذار الماضي، وكان المعهد الشريك الإعلامي حينها للبطولة، ومبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة وجائزة أخلاقنا… وغيرها من المبادرات التي تصبّ في إطار المسؤولية المجتمعية لمعهد الجزيرة للإعلام تجاه المجتمع القطري ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد الحول حرص المعهد على شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لرؤية قطر 2030، مشيرا إلى أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة والشركات ضمن أطر أنشطتها لتتحول إلى ثقافة مؤسساتية عامة تعمل بوعي مسؤول تجاه ما يحقق للمجتمع التطور في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية.

يشار إلى أن وحدة الإنتاج بمعهد الجزيرة للإعلام تعمل على إعداد مقاطع الفيديو التعليمية التي ينشرها المعهد عبر منصّاته وحساباته الرقمية، إضافة إلى إنتاج مقاطع تعريفية بالمعهد وإنجازاته في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي، وتتعاون الوحدة كذلك مع جهات ومؤسسات خارج شبكة الجزيرة الإعلامية، وسبق أن أنتجت أفلاما ترويجية ووثائقيات مختلفة.​​