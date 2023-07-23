"إنه يعاديني".. والد الشيف بوراك يرد على اتهامات ابنه بالاحتيال

تحدث إسماعيل أوزدمير (والد "الشيف" التركي الشهير بوراك) عن أسباب النزاع الحالي مع نجله، وذلك ردا على الاتهامات التي وجهت له قبل أيام بالاحتيال واستغلال اسمه وصورته وبيعهما إلى مستثمر أجنبي من دون موافقته.

وأكد الأب أنه أسس المطعم قبل عقود، وأشار إلى أنه صاحب الفضل الأكبر على ابنه بوراك، لا سيما أنه قدّم الكثير من المساعدات المادية والدعم لابنه حتى يحقق النجاح الذي وصل إليه في السنوات الماضية، واتهم الأب زوجته السابقة (والدة بوراك) بتحريض ابنه ضده.

وحول إذا كانت المساعدات التي قدمها الابن لضحايا الزلزال في فبراير/شباط الماضي هي سبب النزاع، أكد الأب أن ابنه بوراك "كان دائمًا يساعد في منطقة الزلزال من أجل الدعاية، ولم يفعل ذلك من صميم قلبه"، حسب تصريحاته لصحف تركية محلية.

وزعم إسماعيل أوزدمير أن ابنه ورث جينات والدته التي جعلته يعاديه"، حسب وصفه، وأضاف أنه "لم يكن هناك شيء باسم بوراك إلا قبل عامين".

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة "للشيف" التركي بوراك، متحدثا فيها عن والده الذي نسب إليه الفضل في نجاحه خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مطعم المدينة ملك لوالده.

وكان الشيف التركي بوراك أوزدمير أعلن قبل أيام رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي من دون علم نجله.

وستعقد في سبتمبر/أيلول المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك، وحذر "الشيف" التركي من استغلال اسمه، وقال "لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي"، وأكد أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده، وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه في تركيا الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول سيتم افتتاحه بعد أسابيع، ويمتلك بوراك مطاعم أخرى خارج تركيا.