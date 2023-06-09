بتمويل قطري.. افتتاح أكبر مسجد في آسيا الوسطى بالعاصمة الطاجيكة دوشنبه

بتمويل قطري، افتتح في العاصمة الطاجيكة دوشنبه مسجد الإمام أبو حنيفة النعمان أكبر المساجد في آسيا الوسطى، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طاجيكستان ضمن جولة شملت أيضا أوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

ويتكون المسجد الذي استمرت أعمال بنائه قرابة 14 عاما وبلغت تكلفته 100 مليون دولار، من 4 مآذن بارتفاع 74 مترا، ومئذنتين صغيرتين بارتفاع 21 مترا، وقبة كبيرة بارتفاع 43 مترا، و17 قبة صغيرة بارتفاع 35 مترا.

تبلغ مساحة السطح الخارجي للمبنى أكثر من 62 ألف متر مربع، ويمكن للمسجد أن يخدم 133 ألف مصل في الوقت نفسه، منهم 43 ألف مصل داخل المسجد، والباقي حوله.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدينية وتنظيم الطقوس والاحتفالات والتقاليد الطاجيكي سليمان دولت زادة إن افتتاح مسجد الإمام أبو حنيفة النعمان، أكبر مسجد في آسيا الوسطى في العاصمة دوشنبه بتمويل من دولة قطر، يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به قطر في العالم الإسلامي، ومكانتها الكبيرة كدولة قدمت وما زالت تقدم الكثير خدمة للإنسانية في العالم.

مكانة عالية

وأوضح دولت زادة أن دولة قطر استطاعت بفضل مبادراتها وجهودها الخيرية أن تأخذ مكانة عالية في العالم الإسلامي في العقود الأخيرة، وهذا يدل على نجاح سياستها الخارجية، معربا عن فخره بمشاركة دولة قطر في التنمية ببلاده عبر عدة مشاريع وآخرها مسجد الإمام أبو حنيفة النعمان في دوشنبه الذي يقف صرحا وشاهدا على الإنجازات المتزايدة لقطر.

وشدد على أن افتتاح المسجد يترك أثرا إيجابيا على روح الصداقة بين البلدين والشعبين، حيث سيخدم هذا المسجد المسلمين في طاجيكستان لقرون عديدة في المستقبل، وسيظل عاملا مؤثرا في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، ودافعا في الوقت نفسه لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدينية إلى أن افتتاح مسجد الإمام أبو حنيفة النعمان، بمشاركة أمير قطر ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، بادرة خير للمزيد من دعم العلاقات بين البلدين وتوقيع عدة اتفاقيات تعاون جديدة في مختلف المجالات بين الدولتين.

تعزيز التسامح

ولفت إلى أن دولة قطر تتميز، من بين دول العالم الإسلامي، بخبرة كبيرة في تقديم القيم الإسلامية، وسيكون من المفيد دراسة تجربة قطر في مجال الحوار بين الأديان وتعزيز التسامح الديني ومنع مظاهر التطرف الديني والإرهاب، ومن هذا المنطلق فإن زيادة التعاون بين دولة قطر ودول آسيا الوسطى سيكون في مصلحة المنطقة.

ومن جانبه قال سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة قطر خسرو صاحب زادة إن مسجد أبو حنيفة النعمان في العاصمة الطاجيكية دوشنبه يعد مشروعا فريدا من نوعه في منطقة آسيا الوسطى، لافتا إلى أن هذا المسجد جاء هدية من دولة قطر إلى الشعب الطاجيكي.

وأضاف زادة أن زيارة أمير دولة قطر إلى طاجيكستان هدفت إلى استعراض العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.