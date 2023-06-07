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بسبب حرائق كندا.. هواء نيويورك من الأسوأ جودة بين مدن العالم الكبيرة

Air-quality alert in NYC
التلوث في نيويورك ارتفع إلى مستويات خطيرة تؤثر على الصحة (الأناضول)
7/6/2023

وصلت درجة تلوّث الهواء في مدينة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة منذ أمس الثلاثاء؛ نتيجة للحرائق المستمرة منذ أسبوع في إقليمي كيبيك ونوفا سكوشا شرقي كندا.

ووفقًا لموقع "آي كيو إير" (IQAir)، فقد بلغ مؤشر جودة الهواء في نيويورك اليوم الأربعاء 167 درجة، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث رداءة الهواء بعد العاصمة الهندية نيودلهي.

وأصدر مفوض إدارة المحافظة على البيئة بولاية نيويورك ومفوض وزارة الصحة بالولاية إرشادات بشأن صحة جودة الهواء في مناطق عدة بمدينة نيويورك.

وتُصدر "إدارة المحافظة على البيئة" في المدينة عادةً مثل تلك الإرشادات للمواطنين عندما تتجاوز قيمة مؤشر جودة الهواء 100 درجة، وهو ما يشير إلى ارتفاع التلوث إلى مستويات خطيرة تؤثر على الصحة.

وبحسب الإدارة، فإنّ الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء هي من بين أكثر الجسيمات ضررًا، وقد حذّر المسؤولون الأشخاصَ الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، من التعرض للهواء.

ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، تستوعب مدينة نيويورك في المتوسط 35 ميكروغراما من الجسيمات الدقيقة لكل متر مكعب من الهواء يوميًا، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 140-160 منذ صباح الثلاثاء، وبحلول المساء وصل 335.

وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من التلوّث الجوّي في وضح النهار بالمدينة، ومن المتوقّع أن تظلّ جودة الهواء في حالة متردّية حتى يوم الخميس، حيث ستواصل الرياح دفع الدخان الناتج عن حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة إلى الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند