بسبب حرائق كندا.. هواء نيويورك من الأسوأ جودة بين مدن العالم الكبيرة

وصلت درجة تلوّث الهواء في مدينة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة منذ أمس الثلاثاء؛ نتيجة للحرائق المستمرة منذ أسبوع في إقليمي كيبيك ونوفا سكوشا شرقي كندا.

ووفقًا لموقع "آي كيو إير" (IQAir)، فقد بلغ مؤشر جودة الهواء في نيويورك اليوم الأربعاء 167 درجة، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث رداءة الهواء بعد العاصمة الهندية نيودلهي.

Breaking news: New York City officials urged older and at-risk adults to wear high-quality masks outdoors and all New Yorkers to stay indoors when possible, with smoke from Canadian fires expected to engulf the city for several days. https://t.co/0Bla7j5IB9 — The Washington Post (@washingtonpost) June 7, 2023

وأصدر مفوض إدارة المحافظة على البيئة بولاية نيويورك ومفوض وزارة الصحة بالولاية إرشادات بشأن صحة جودة الهواء في مناطق عدة بمدينة نيويورك.

So much wildfire smoke. Ugh. pic.twitter.com/SRYpCrQH0m — Matt Brickman (@Matt_Brickman) June 6, 2023

وتُصدر "إدارة المحافظة على البيئة" في المدينة عادةً مثل تلك الإرشادات للمواطنين عندما تتجاوز قيمة مؤشر جودة الهواء 100 درجة، وهو ما يشير إلى ارتفاع التلوث إلى مستويات خطيرة تؤثر على الصحة.

New York City has the worst air quality of any major city in the world right now, according to a live ranking by IQAir, a technology company that tracks air quality and pollution around the world. Follow the latest updates on the wildfire smoke here. https://t.co/N0qE9kyyhs pic.twitter.com/SPpTFohMJ0 — The New York Times (@nytimes) June 7, 2023

وبحسب الإدارة، فإنّ الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء هي من بين أكثر الجسيمات ضررًا، وقد حذّر المسؤولون الأشخاصَ الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، من التعرض للهواء.

ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، تستوعب مدينة نيويورك في المتوسط 35 ميكروغراما من الجسيمات الدقيقة لكل متر مكعب من الهواء يوميًا، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 140-160 منذ صباح الثلاثاء، وبحلول المساء وصل 335.

New York City now has the worst air quality of any city on Earth. If exposed to the current air quality in NYC for 24 hours, it would be equivalent to smoking about 6 cigarettes. pic.twitter.com/EWeEnQH9ya — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 7, 2023

وأظهرت مقاطع مصوّرة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد من التلوّث الجوّي في وضح النهار بالمدينة، ومن المتوقّع أن تظلّ جودة الهواء في حالة متردّية حتى يوم الخميس، حيث ستواصل الرياح دفع الدخان الناتج عن حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة إلى الولايات المتحدة.