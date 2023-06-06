بسبب أسلحة.. الشرطة الأميركية توقف موكب عريس يمني ثم تلتقط الصور معه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المشاهد المصورة تظهر إيقاف قوات الشرطة في ولاية ميشيغان الأميركية موكب عريس يمني، يدعى صقر هيكل عوض، وأحد مرافقيه وتقييدهم، عقب بلاغ يتهمهم بالتجول بمجموعة من الأسلحة في الشوارع العامة.

وبيّنت المشاهد المتداولة التي بثها ناشطون وحسابات عبر المنصات، أمس الاثنين، اعتراض الشرطة لموكب العريس، للتحقق من البندقية وطلب التراخيص الخاصة بالمسدسات التي يحملونها، وبعد فحص البندقية ورؤية تراخيص السلاح، قررت الشرطة إخلاء سبيله مكتفين بالتقاط الصور التذكارية معه.

وقال فارس الشوحطي، أحد المقربين من العريس في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك إن العرس تم بالطريقة المعد لها مسبقا، وإن ما تم تداوله هو إجراءات رسمية للشرطة نتيجة وجود بلاغ بسبب حملهم بندقية قناصة تقليدية تستخدم مع الأزياء اليمنية في الأعراس.

ونشر الشوحطي صورة له أمس برفقة نجله والعريس صقر، قائلا "ننوه أنه ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقال عريس يمني لا أساس له من الصحة".

وأضاف "الحقيقة أن أحد الأشخاص اتصل بالشرطة على أساس وجود قناصة، ولمّا حضر العسكر (جنود الشرطة) إلى مكان وجودنا لم يكن هناك قناصة وكانت القناصة تقليدية (غير فعالة) والمسدس حملناه بتصريح وسرعان ما تم حل الإشكالية".