تعهد ببناء تمثال لأردوغان حال فوزه.. رئيس بلدية معارض معاد للأجانب مستعد لتنفيذ وعده

أعلن تانجو أوزجان رئيس بلدية بولو التركية التابع لحزب الشعب الجمهوري المُعارض اعتزامه بناء تمثال للرئيس رجب طيب أردوغان في الولاية، وذلك تنفيذا لوعد قطعه سابقا خلال الحملة الانتخابية.

وفي رده على سؤال وجهه أحد أعضاء البلدية له، قال أوزجان "إذا قطعنا وعدا فلن نخلفه، يجب أن يكون هذا التمثال في المكان الذي حصل فيه أردوغان على أعلى عدد من الأصوات".

وأضاف أن أردوغان حصل على 90% من الأصوات في منطقة دورتديفان و"أدعو البلدية لاختيار المكان المناسب، وسنشيد التمثال".

وكان أوزجان قد غرّد عبر حسابه في تويتر خلال أبريل/نيسان الماضي قائلا "كلمة شرف إذا فاز طيب أردوغان (..) في الانتخابات.. سأبني له تمثالا في أكثر الأماكن وضوحا في بولو".

"Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin. pic.twitter.com/P2d9v6seZd — gdh (@gundemedairhs) June 3, 2023

مطالبة بالوفاء

وكان شباب حزب العدالة والتنمية في ولاية بولو (شمال) قد قاموا في وقت سابق بإحضار أكياس من الإسمنت إلى مقر البلدية من أجل مطالبة رئيسها بالوفاء بوعد سابق كان قطعه في حالة فوز أردوغان بولاية جديدة.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Başkan Erdoğan’ın seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini söylemesinin ardından bir grup genç, belediye binası önüne 10 torba çimento bıraktı. pic.twitter.com/n1LaatFHFF — Haber 7 (@Haber7) May 30, 2023

وعرف أوزجان بعدائه للمهاجرين واللاجئين، وقد أثار الجدل أكثر من مرة بتصريحاته المثيرة ضدهم، ومن ذلك إعلانه عن خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر إنشاء مخيمات ووضعهم فيها.

وعام 2021 اتخذت بلدية بولو قرارات تستهدف الأجانب، وذلك عبر زيادة رسوم عقود الزواج ورسوم المياه للمواطنين الأجانب المقيمين بالمدينة، وذلك حسب صحيفة "يني شفق" التركية، إلا أن محكمة ألغت هذا القرار لاحقاً.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimleri kazanması durumunda heykelinin dikeceğini söylemesinin ardından belediye binasının önüne 10 torba çimento torbası bırakıldı pic.twitter.com/QjeJYgu8KH — Burak Doğan (@doganburak29) May 30, 2023

انتخابات ونتائج

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت إعادة انتخاب أردوغان لولاية جديدة بعد فوزه بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت اليوم الأحد 28 مايو/أيار.

وقالت الهيئة في بيان إن المرشح عن تحالف "الجمهور" (أردوغان) حصل على 52.14% من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه المرشح عن تحالف "الشعب" زعيم حزب الشعب الجمهوري (كمال كليجدار أوغلو) على 47.86%.

وشهدت تركيا تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها الحديث، عقب إخفاق المرشحين في الحصول على نسبة (50% + صوت واحد) بالجولة الأولى التي جرت في 14 مايو/أيار الماضي.