شاهد.. نجوم الرياضة كانتي ودوكوري وبن ناصر ورضوان في السعودية لأداء فريضة الحج

حرص عدد من نجوم الرياضة على القدوم إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج وعلى رأسهم لاعبو كرم القدم الفرنسيان نغولو كانتي وعبد الله دوكوري والجزائري إسماعيل بن ناصر، بجانب لاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان.

وتداولت صفحات رياضية سعودية عبر منصات التواصل، مساء أمس السبت، مقطع فيديو وصورا لنجم كرة القدم الفرنسي نغولو كانتي برفقة النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، وهما بملابس الإحرام في السعودية، لأداء فريضة الحج.

النجمان نجولو كانتي و اسماعيل بن ناصر سيؤديان فريضة الحج.

Via: @GoalAR pic.twitter.com/WVRBJkqZ39 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) June 25, 2023

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن النجمين التقيا بعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري، الذي استقبلهما في قصره بجدة، بحضور عضو شرف نادي الاتحاد المشرف السابق على الفئات السنية محمد طلعت اللامي، قبل التوجه لأداء مناسك الحج.

وفي الفيديو المتداول الذي انتشر بشكل واسع على المنصات، تحدث الشثري مع كانتي، قائلا، "شكرا على الزيارة، والحمد لله الذي يسر لنا قدومك، وأسأل الله أن يتقبل منك، وإن شاء الله تخلص نيتك لله".

نغولو كانتي مع معالي الشيخ سعد الشثري 🤍 https://t.co/xAsNY60MQz pic.twitter.com/jw34PQY0yO — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) June 24, 2023

كما ظهر لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، وهو يتكئ على عكازين، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم مع فريقه ميلان الإيطالي.

اسماعيل بن ناصر لاعب نادي #ميلان مع معالي الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. pic.twitter.com/wNNTeUeSFi — عيد المسحل (@BINMIS7AL) June 24, 2023

وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي قادما من نادي تشلسي الإنجليزي، في عقد سيمتد 3 أعوام، حيث سينضم اللاعب لتدريبات الاتحاد عقب فراغه من أداء الفريضة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 يتواجد لاعب #الاتحاد نغولو كانتي في مدينة مكة المكرمة لأداء منـاسك الحج 🕋❤️. pic.twitter.com/0Y4kL4V3LF — الجـنـرال 📊 (@jiniral77_) June 24, 2023

كما يوجد لاعب خط وسط نادي إيفرتون الإنجليزي عبد الله دوكوري حاليا في مكة لأداء مناسك الحج.

عبدالله دوكوري لاعب خط وسط ايفرتون متواجد حاليا في مكه لاداء مناسك الحج. pic.twitter.com/q7Abfk9wIG — ناصرالعتيبي (@otaibinr) June 24, 2023

وقبل يومين تداول ناشطون مقطعا مصورا للاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان وهو يقوم بالتنظيف في الحرم المكي الشريف، حيث ذهب لأداء الحج هذا العام.

لاعب الكريكيت الباكستاني "محمد رضوان" وهو يقوم بالتنظيف في الحرم المكي الشريف، حيث ذهب لأداء الحج هذا العام.@iMRizwanPak ❤️ pic.twitter.com/UlEdxi9b0N — مرصد مسلمي الهند (@1ndia_M) June 23, 2023

وفي 21 يونيو/حزيران الجاري، تحدث الفرنسي كريم بودا لاعب الحزم السابق والوحدة الحالي لقناة سعودية عن تجربته في المملكة وأدائه العمرة مع والدته ومشاعره عند رؤية الكعبة لأول مرة في حياته".

"سالت دموعها عندما كانت معي عند الكعبة" 🕋🧕 لاعب الوحدة كريم يودا يتمنى أداء الحج مع والدته والإقامة في المملكة بعد الاعتزال ❤️🇸🇦pic.twitter.com/QY4u2MNP2X — KoooraWorld (@KoooraWorld) June 21, 2023

وعبّر بودا عن أمنيته في أن يصطحب والدته في رحلة الحج كما أنه يتمنى بعد اعتزال كرة القدم العيش في المملكة بقية حياته.