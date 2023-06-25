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شاهد.. نجوم الرياضة كانتي ودوكوري وبن ناصر ورضوان في السعودية لأداء فريضة الحج

Mohammad Rizwan 4:10 Ngolo Kante 4:11 Abdullah Doucoure 4:11 Ismail bin Nasser
عدد من نجوم الرياضة حرصوا على أداء فريضة الحج هذا العام (وكالات)
25/6/2023

حرص عدد من نجوم الرياضة على القدوم إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج وعلى رأسهم لاعبو كرم القدم الفرنسيان نغولو كانتي وعبد الله دوكوري والجزائري إسماعيل بن ناصر، بجانب لاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان.

وتداولت صفحات رياضية سعودية عبر منصات التواصل، مساء أمس السبت، مقطع فيديو وصورا لنجم كرة القدم الفرنسي نغولو كانتي برفقة النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، وهما بملابس الإحرام في السعودية، لأداء فريضة الحج.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن النجمين التقيا بعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري، الذي استقبلهما في قصره بجدة، بحضور عضو شرف نادي الاتحاد المشرف السابق على الفئات السنية محمد طلعت اللامي، قبل التوجه لأداء مناسك الحج.

وفي الفيديو المتداول الذي انتشر بشكل واسع على المنصات، تحدث الشثري مع كانتي، قائلا، "شكرا على الزيارة، والحمد لله الذي يسر لنا قدومك، وأسأل الله أن يتقبل منك، وإن شاء الله تخلص نيتك لله".

كما ظهر لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، وهو يتكئ على عكازين، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم مع فريقه ميلان الإيطالي.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي قادما من نادي تشلسي الإنجليزي، في عقد سيمتد 3 أعوام، حيث سينضم اللاعب لتدريبات الاتحاد عقب فراغه من أداء الفريضة.

كما يوجد لاعب خط وسط نادي إيفرتون الإنجليزي عبد الله دوكوري حاليا في مكة لأداء مناسك الحج.

وقبل يومين تداول ناشطون مقطعا مصورا للاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان وهو يقوم بالتنظيف في الحرم المكي الشريف، حيث ذهب لأداء الحج هذا العام.

وفي 21 يونيو/حزيران الجاري، تحدث الفرنسي كريم بودا لاعب الحزم السابق والوحدة الحالي لقناة سعودية عن تجربته في المملكة وأدائه العمرة مع والدته ومشاعره عند رؤية الكعبة لأول مرة في حياته".

وعبّر بودا عن أمنيته في أن يصطحب والدته في رحلة الحج كما أنه يتمنى بعد اعتزال كرة القدم العيش في المملكة بقية حياته.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة السعودية + مواقع التواصل الاجتماعي